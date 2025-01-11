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鄭麗君：長照3.0強化照顧中重症 擬115年完整上路

中央社／ 台北11日電

為達成健康台灣政策目標，行政院副院長鄭麗君昨天主持相關會議時宣布，長照3.0計畫將於民國115年完整啟動，核心主軸將在既有基礎上，強化醫療及照顧的整合，增進對中重症的照顧。

行政院今天透過新聞稿指出，鄭麗君昨天主持「行政院長期照顧推動小組」會議時表示，政府推動長照3.0計畫，預計在長照2.0基礎上，持續落實在地安老、完善專業銜接，整合多元連續服務並強化家庭支持，進一步朝「共生社區」邁進，計畫預計於115年完整啟動，不過政策仍需因地制宜，衛福部應與地方政府及社會各界展開溝通討論，充實相關資源。

鄭麗君說，長照3.0的重中之重就是強化體系整合，包含強化對A個管的支持，促進多元連續服務的整合，落實醫療與照顧銜接機制，從出院準備服務的失能評估後進場，期待長照服務對象在出院前即已完成出院返家照顧計畫擬定，順暢服務銜接、積極復能，串聯各項長照、醫療、家庭照顧者支持服務，讓被照顧者及照顧者得到更即時的支持。

鄭麗君表示，長照3.0會擴充日照中心多元功能及復能服務，強化小規模多機能服務中心，包含布建夜間服務量能、提高臨時住宿床數規模；同時會針對社區需求精準導入人工智慧（AI），推動生成式AI助理、科技輔具等，強化科技運用。

鄭麗君指示，長照服務和醫療服務需進一步銜接，例如在宅醫療、在家責任醫療、遠距醫療、安寧緩和醫療皆可整合在「大家醫計畫」之中，並透過資訊管理平台彙整所有資訊，促進醫療與照顧服務的合作。

對於失智、身心障礙族群的照顧需求，鄭麗君說，身障個案，將由身障服務中心媒合個人支持以及照顧服務、復康巴士與生活補助、家庭照顧服務等；精障個案，將由心理衛生中心協助社區關懷訪視等；失智個案，則將由失智共照中心協助確診、諮詢及提供轉介認知促進、照顧者支持服務、困難照顧個案等服務。

鄭麗君也指示，原民部落的特殊性需要關照，並強化支持協助，藉以平衡偏鄉地區的服務資源落差。

另外，為提升住宿型機構量能、強化中重症民眾照顧，鄭麗君說，除衛福部部立醫院可評估擴充公共化住宿型機構的可能性，政府也可盤點土地，善用相關促參平台，促進民間資金投資參與，透過公私協力布建住宿長照資源。

鄭麗君指出，長照3.0是一項為期10年的計畫，在進行住宿型機構布建時，也會進行人口推估，以利精確規劃整體服務量能。

另外，在充實人力部分，鄭麗君也請衛福部、勞動部、教育部跨部會合作，逐步擴充長照服務所需人力。

住宿 鄭麗君 長照

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