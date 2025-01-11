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明晨10度以下低溫範圍擴大 下周又有大陸冷氣團接力

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
強烈大陸冷氣團發威，各地寒冷。本報資料照片
強烈大陸冷氣團發威，各地寒冷。本報資料照片

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團預計影響到下周一清晨，今天各地轉乾，明天清晨輻射冷卻更加明顯，預計低溫範圍擴大，西半部及宜蘭近山區都有10度以下低溫機會，其他地區也僅11至13度，下周一白天起冷空氣減弱，到周二短暫回溫，下波大陸冷氣團預計在周二晚間起南下，周三到周五清晨再度降溫。

氣象署預報員曾昭誠表示，這波強烈大陸冷氣團預計影響到下周一清晨，周一白天起減弱到周二，下波大陸冷氣團預計在周二晚間起南下，周三降溫到周五清晨，周五白天再減弱，預計到周六會逐漸回溫。

曾昭誠指出，今天各地轉乾，明天剩花東地區有零星降雨，預計維持到下周二白天，周二晚間起冷氣團南下，加上南方雲系北移，北部及東半部有局部短暫雨，南部地區及中部山區也有局部短暫雨，其他地區多雲，並維持到周三。周四清晨西半部有零星降雨，白天起趨緩，剩東半部有局部短暫雨，持續到周六。

溫度方面，他表示，明天輻射冷卻更加明顯，預計低溫範圍擴大，西半部及宜蘭近山區都有10度以下低溫機會，其他地區也僅11至13度，白天雲量減少，溫度回升，北部及東半部約17至20度，中南部21至23度，周二白天為未來一周最高溫，各地都有20度。周三大陸冷氣團影響又降溫，北部、宜蘭僅15至17度，夜晚及清晨各地也只有13至15度，預計持續到周五清晨。

曾昭誠表示，下周二晚間起到周四清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率。另外，冷空氣影響期間，各地沿海要留意強風。

低溫 冷氣團 宜蘭

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