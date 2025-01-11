連3天全台有陽光 14日晚起再一波冷氣團南下

中央氣象署預報，台灣明天仍受強烈大陸冷氣團影響，但直到14日全台都是可見陽光的好天氣，易有輻射冷卻低溫，14日晚間起又有一波大陸冷氣團南下，將影響到17日清晨。

氣象署說，明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷；各地大多為多雲到晴，可見陽光。

氣象署預報，13日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大，14日清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷；13日至14日白天各地大多仍是晴到多雲，可見陽光的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

氣象署持續發布15縣市低溫特報，今晚至明天，新北市、台北市、桃園市、苗栗縣及宜蘭縣有持續攝氏10度左右或以下氣溫的機率；新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署預測，14日晚起至15日，大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，其他地區早晚也冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲；冷氣團將影響到17日清晨，17日白天起，大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但各地早晚仍偏冷。