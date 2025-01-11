飯店迎接過年 財神爺發紅包、結合歐洲慶典

農曆新年即將來臨，許多飯店都特別安排春節期間的熱鬧活動，有能讓旅客開心期待的財神爺發紅包，還有結合歐洲慶典的嘉年華。

長榮國際日前發布新聞稿，長榮鳳凰酒店（礁溪）沿襲祈求好運的傳統，以舞獅表演與財神爺發紅包作為春節精彩的開場。

預訂長榮鳳凰酒店除夕至初三「蛇來運轉」住房專案，套房每房贈送一瓶精選紅酒外，並額外贈送鳳凰幣，讓賓客可於館內精品店或餐廳折抵消費，盡享過年優惠；除夕至初四推出「鳳凰祭典」，賓客可憑房卡至服務台兌換「鳳凰壓歲錢」，持壓歲錢可挑戰各式各樣趣味闖關遊戲，完成挑戰後可憑代幣兌換好禮。

長榮基隆桂冠酒店除夕至初三，於酒店大廳舉辦「玩遊戲．送贈品」活動，賓客可參與手寫祈福許願卡、扭蛋出任務等多重關卡，完成後就能獲得精美小禮。

雲品國際日前發布新聞稿，君品酒店自1月21日開始，6樓大廳將設置拍照區，舉行財神拍拍樂活動，財神爺將現身一起留影同樂，為新年討個吉利。除夕晚間還有「大師揮毫春聯」，初二將迎來「舞龍舞獅」以及「小龍金喜捏麵趣」捏麵人活動。

有別於傳統春節的中式氛圍，雲品溫泉酒店巧妙的將傳統農曆新年與歐洲慶典結合，打造一場獨具魅力的新春嘉年華，以環歐慶典為主軸，自初一到初三為旅客帶來德國慕尼黑啤酒節、愛爾蘭聖派翠克節及西班牙番茄節等節慶活動，同時，還可以品嘗到多款傳統歐式小點。

台北喜來登為1月21日至2月10日入住指定房型旅客，提供可免費活動課程，從堆堆積木、手作創意到假日限定「魔法世界」與「扭扭氣球」。