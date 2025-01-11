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吃「饗饗」掛急診 苦主爆「只賠800元＋1000元禮券」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「饗饗」微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉。圖／擷取自饗饗粉絲頁
「饗饗」微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉。圖／擷取自饗饗粉絲頁

人氣自助餐廳「饗饗」微風信義店本月疑似發生食物中毒案件，根據台北市衛生局資料，目前受害消費者已累計有56人，其中以1月5日人數最多，有42人，6日則有14人。其中一位在1月5日赴「饗饗」用餐的民眾於個人臉書爆料，餐廳來電「說要給食物中毒的人一人一個800元紅包+『只能在他們集團底下餐廳使用的1000元禮券』乙張」，令網友一片譁然。

原PO同時指出，「只要問到當天餐費會不會退，就一直鬼打牆，說等衛生局檢驗。問他衛生局檢驗結果出來後，會有第二波補償或是退費嗎？回我不知道，並且也不一定。」這樣的說法讓原PO無奈表示：「反正結論就是花了1529元吃一餐，上吐下瀉一整天，他給你1800（前提你還要去他家再用餐一次才能花掉的一千元禮券）。」

苦主PO文立即引發網友熱議，「餐券補償感覺就像給創傷症候群再體驗一次創傷」、「送最好的是餐券是怎樣，誰還敢去？」、「這樣的公關真的很災難，不知道決定提供800元加禮券的決策者在想什麼，同樣的情況發生在那些決策者身上時，這樣的方案他們覺得可以平息多數消費者的怒火嗎？」、「大公司這種處理方式真的很糟糕，還在想賺客人的錢」。

自助餐廳 衛生局 食物中毒

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