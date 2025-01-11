快訊

8萬小草集結！柯美蘭、陳佩琪都到了 哽咽舉布條「讓柯文哲回家盡孝」

全台凍番薯！15縣市低溫特報 一路冷到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

合歡山成冰凍雪國 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉

中央社／ 南投縣11日電
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，鏟雪車一早清除路面積雪。圖／公路局提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，鏟雪車一早清除路面積雪。圖／公路局提供

合歡山今天降雪，整個山頭化身雪國，雖然白天積雪減少，但入夜仍有固態降水機率及局部路面結冰，因此，公路局宣布，今天夜間至明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

強烈大陸冷氣團發威搭配水氣，合歡山今天凌晨起陸續下雪，直到今天清晨，路面、邊坡明顯積雪結冰，海拔3275公尺武嶺亭一帶被白雪覆蓋化身雪國，由於適逢假日，吸引大批「追雪族」頂著零下低溫上山賞雪，翠峰管制站清晨7時開放前，已有近2公里排隊車流。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔2500公尺以上路段，受強烈大陸冷氣團及中層水氣仍多影響，夜間環境溫度維持冰點以下，有局部路面結冰及固態降水機率，路側局部殘冰不易消融。

中區養護工程分局指出，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，12日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局另外指出，考量台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛輪胎易打滑，因此今晚8時起夜間雙向封閉管制，不開放通行。

冷氣團 合歡山 武嶺

延伸閱讀

影／兩度降雪 合歡山積雪3公分美如童話冰雪世界

「最冷的時候還沒到」 賈新興：今夜至明晨合歡山還有降雪機會

合歡山入夜有下雪機率 台14甲翠峰至大禹嶺封路

影／強烈冷氣團發威 合歡山清晨下雪成銀白世界...積雪0.5公分厚

相關新聞

全台急凍！一天內54人送醫到院前無心跳 創今年新高

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署今持續更新低溫特報，目前全台共有17縣市亮起橘、黃燈，北北基宜非常寒冷。今天清晨新北市石碇...

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

今天部分地區天氣濕冷，中醫師提醒，含薑、肉桂等成分的料理，可以幫助末梢循環，四隻就會比較溫暖，龍眼粥、黑糖薑茶、肉桂茶等...

小草釘孤枝遇強烈冷氣團 醫提醒當出現這些症狀要注意

民眾黨號召支持者今天下午在自由廣場舉行「111釘孤枝」集會，有不少民眾已到場力挺，不過今天強烈大陸冷氣團影響、氣溫持續下...

衛福部改變公式 學者：健保實質成長率8.24%逾政院上限

疫後醫護爆發出走潮，立法院要求衛福部今年6月底前保障健保點值每點0.95元。衛福部近期公告今年健保總額共9286億元，成...

冷！北市「天氣警特報」這3區有機率出現10度以下低溫

台北市政府發布「天氣警特報」今日晚至後天13日清晨，北投區關渡、南港區舊莊、文山區木柵等，有出現10度左右或以下氣溫發生...

合歡山成冰凍雪國 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉

合歡山今天降雪，整個山頭化身雪國，雖然白天積雪減少，但入夜仍有固態降水機率及局部路面結冰，因此，公路局宣布，今天夜間至明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。