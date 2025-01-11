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春節期間看病免煩惱 彰化縣公布醫院急、門診時間資訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
農曆春節9天假期即將到來，彰化縣衛生局公布各主要醫院的急診、門診時間，供縣民緊急時參考(https://www.chshb.gov.tw/node/219117400)。圖／衛生局提供
農曆春節9天假期即將到來，彰化縣衛生局公布各主要醫院的急診、門診時間，供縣民緊急時參考(https://www.chshb.gov.tw/node/219117400)。圖／衛生局提供

農曆春節9天假期即將到來，彰化縣衛生局公布各主要醫院的急診、門診時間，供縣民緊急時參考(https://www.chshb.gov.tw/node/219117400)，民眾看診前，可先上網查詢各醫院官網公告或電洽醫院詢問。

衛生局表示，為加強照顧民眾的健康，縣內主要醫院在農曆春節1月27日至2月2日(小年夜至初五) 期間，仍提供優質、便捷、貼心的門診、急診服務，13家急救責任醫院的急診全天24小時候診，由於醫院春節門診時段及科別與平常不相同，衛生局特別調查急、門診時間，供縣民緊急時參考。

衛生局特別提醒慢性病民眾，春節假期，若持有慢性處方箋者，請提早領藥，以免影響權益，並備足藥品、定時服藥。

此外，民眾在假期中如有輕微病症（例如輕微感冒或腸胃不適等)，可優先前往住家附近的診所就醫，就醫前請先上網或去電查詢開診時間，不但方便、省時，也不影響急重症病患的醫療照護，避免造成急診的擁塞。

有關診所春節期間開診訊息，民眾可至健保署網站(https://ppt.cc/fDAyfx)或透過手機下載「全民健保行動快易通」APP查詢特約醫療院所的服務時段。

衛生局呼籲，春節連假期間是流感等呼吸道疾病的流行高峰期，民眾享受春節假期之餘，應落實個人防護，勤洗手，戴口罩，維持良好衛生習慣，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，請監速就醫並在家休息，以降低傳播風險。

健保署 春節 衛生局

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