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手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
中醫師提醒，含薑、肉桂等成分的料理，可以幫助末梢循環，保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖，本報資料照片
中醫師提醒，含薑、肉桂等成分的料理，可以幫助末梢循環，保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖，本報資料照片

今天部分地區天氣濕冷，中醫師提醒，含薑、肉桂等成分的料理，可以幫助末梢循環，四隻就會比較溫暖，龍眼粥、黑糖薑茶、肉桂茶等，都是不錯的選項，藥膳方面可用當歸、生薑湯底，搭配牛肉或羊肉湯等，也要做好保暖，家中有老人、小孩等體質容易過敏、心血管疾病族群，旅遊計畫建議避開高山或寒帶國家的行程。

有些民眾一到冬天就會手腳冰冷，中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗表示，保暖的飲食方面，吃點含薑、肉桂等成分的食物讓末梢循環變好，四隻就會比較溫暖，如龍眼加上黑糖或砂糖及糯米，煮成的龍眼粥，或黑糖薑茶、肉桂茶等料理，或者生薑當歸湯底，搭配羊肉或牛肉的藥膳食補，都是不錯的選項，長輩也適合。

脖子保暖很重要，陳潮宗提醒，天冷的保暖要穿襪子、圍脖、手套、防風外套等，如果要衝很冷的地方要注意，對於高齡族群，衣服如毛線衣等要放在床頭，起床先窗好衣服在下床，室溫也控制好避免過低，一般而言22至25度是適合的溫度範圍，也可以泡腳，或使用電毯、暖暖包等產品保款。

陳潮宗說，天氣冷要特別注意，高血壓族群容易因此讓血壓升高，水喝得少會使血液濃稠，可能導致腦中風，心臟方面的疾病如心肌梗塞也要當心，氣喘的病人也要注意，加上天氣冷病毒容易活躍，受冷身體容易發炎。

另外，農曆春節快到了，如果家中有長輩或小朋友，如果有呼吸道疾病或心血管疾病，建議避免安排高山或赴寒帶國家旅遊。

保暖 醫師

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