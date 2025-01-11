快訊

《模範計程車》男星驚傳離世　公司哀悼：他展現了真誠的演技

柯建銘嘲司法節「自尋死路」 黃國昌回擊：柯該在家反省自己

冷！北市「天氣警特報」這3區有機率出現10度以下低溫

衛福部改變公式 學者：健保實質成長率8.24%逾政院上限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部公告今年健保總額9286億元，成長率為行政院核定的最高值5.5%，專家點出，衛福部改變總額基期公式，也未扣除今年以公務預算挹注健保的111億元，經計算實質總額成長率高達8.24%。本報資料照片
衛福部公告今年健保總額9286億元，成長率為行政院核定的最高值5.5%，專家點出，衛福部改變總額基期公式，也未扣除今年以公務預算挹注健保的111億元，經計算實質總額成長率高達8.24%。本報資料照片

疫後醫護爆發出走潮，立法院要求衛福部今年6月底前保障健保點值每點0.95元。衛福部近期公告今年健保總額共9286億元，成長率為行政院核定的最高值5.5%。不過，健保會主委、長庚醫務管理學系教授盧瑞芬表示，衛福部改變總額基期公式，也未扣除今年以公務預算挹注健保的111億元，經計算實質總額成長率高達8.24%，「健保成長率是複利觀念，改變基期是很嚴重的事。」

114年健保總額成長率計算方式為114年總額成長金額減去114年總額基期。盧瑞芬表示，健保會總額討論過程中，衛福部並未提出任何理由就修改基期公式，不僅未扣除總額未執行部分，也未將今年以公務預算挹注的20億罕病預算、50億癌藥基金等共111億元考慮在內，導致基期墊高，經計算還原，總額成長率高達8.24%。

另外，總額協商過程中，牙醫、中醫及透析部門取得共識，西醫、西醫基層則未獲共識。盧瑞芬表示，取得健保會協商共識的成長率衛福部依法不得修改，牙醫、西醫及透析部門總額成長率均不及5.5%，且西醫、西醫基層及付費者提出的成長率版本，也不及5.5%。

盧瑞芬表示，衛福部長邱泰源一改過去成長率版本為付費者與醫界版本二選一，或相加除以二的作法，將西醫、西醫基層成長率核定為5.5%，並拍板總額整體成長率為5.5%，因西醫、西醫基層外的成長率不及5.5％，要讓總額整體成長率5.5%，勢必有多出的額度，衛福部對外說明將用於「政策需要項目」，「形同先畫了總額成長率5.5%的靶，再看錢怎麼分。」

「本次結果，讓總額協商機制蕩然無存。」盧瑞芬表示，總額協商花費許多人力物力，醫界要花時間討論，非醫療專業的付費者代表更需專家協助，協商當天從上午9時30分，討論至深夜，總時間超過12小時，若早知道部長要拍板政院核定的總額最高成長率5.5%，為何要花這麼多時間討論？

盧瑞芬說，健保實施以來醫界的辛苦民眾看在眼裡，自己也同意總額成長率提高至超過8%，保障醫護人員執業環境，但衛福部不該玩數字遊戲，改變公式墊高基期，並罔顧協商機制，否則乾脆廢除總額，並提出替代方案；面對健保總額吃緊，醫界應減少誘發醫療需求，民眾也要減少不必要的就醫，雙軌並行才有助於健保永續。

醫改會表示，雖支持公開、理性討論基期算法，但反對衛福部社保司始終未具體回應改變基期公式的科學評估依據，直接「政治決定」，導致基期墊高，總額成長率被低估，過程缺乏審慎評估，是政治凌駕專業、架空總額協商程序，未執行的部分不扣減，更是侵蝕總額執行與管理精神，衛福部應對外說明總額基期計算原則與方法。

健保總額 成長率 衛福部

延伸閱讀

人工生殖法脫鉤代孕報院 衛福部：不排除另訂代孕專法

也怕代孕衝擊選票 人工生殖法國民黨推動腳步放緩

健保總額「要五毛給一塊」 民團批協商打假球：應查邱泰源是否圖利

麻疹疫情升溫！民眾搶打疫苗 邱泰源喊話：流行範圍有限

相關新聞

衛福部改變公式 學者：健保實質成長率8.24%逾政院上限

疫後醫護爆發出走潮，立法院要求衛福部今年6月底前保障健保點值每點0.95元。衛福部近期公告今年健保總額共9286億元，成...

人工生殖法脫鉤代孕報院 衛福部：不排除另訂代孕專法

衛福部日前擬定「人工生殖法」草案，因納入代理孕母導致婦女團體反彈，宣布將脫鉤處理。衛福部國健署長吳昭軍表示，人工生殖法代...

冷！北市「天氣警特報」這3區有機率出現10度以下低溫

台北市政府發布「天氣警特報」今日晚至後天13日清晨，北投區關渡、南港區舊莊、文山區木柵等，有出現10度左右或以下氣溫發生...

全國今年已437人OHCA 台大醫院急診清晨重症病人增

全台天氣嚴寒，內政部消防署統計，今天非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）人數為今年最高、達54人，且今年已累計437人O...

還沒到最冷時間點 今晚至明晨輻射冷卻加成 探8度低溫

強烈大陸冷氣團持續影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，今天清晨強烈冷氣團發威，全台灣都非常寒冷，許多地方只...

小草釘孤枝遇強烈冷氣團 醫提醒當出現這些症狀要注意

民眾黨號召支持者今天下午在自由廣場舉行「111釘孤枝」集會，有不少民眾已到場力挺，不過今天強烈大陸冷氣團影響、氣溫持續下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。