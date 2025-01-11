衛福部改變公式 學者：健保實質成長率8.24%逾政院上限

疫後醫護爆發出走潮，立法院要求衛福部今年6月底前保障健保點值每點0.95元。衛福部近期公告今年健保總額共9286億元，成長率為行政院核定的最高值5.5%。不過，健保會主委、長庚醫務管理學系教授盧瑞芬表示，衛福部改變總額基期公式，也未扣除今年以公務預算挹注健保的111億元，經計算實質總額成長率高達8.24%，「健保成長率是複利觀念，改變基期是很嚴重的事。」

114年健保總額成長率計算方式為114年總額成長金額減去114年總額基期。盧瑞芬表示，健保會總額討論過程中，衛福部並未提出任何理由就修改基期公式，不僅未扣除總額未執行部分，也未將今年以公務預算挹注的20億罕病預算、50億癌藥基金等共111億元考慮在內，導致基期墊高，經計算還原，總額成長率高達8.24%。

另外，總額協商過程中，牙醫、中醫及透析部門取得共識，西醫、西醫基層則未獲共識。盧瑞芬表示，取得健保會協商共識的成長率衛福部依法不得修改，牙醫、西醫及透析部門總額成長率均不及5.5%，且西醫、西醫基層及付費者提出的成長率版本，也不及5.5%。

盧瑞芬表示，衛福部長邱泰源一改過去成長率版本為付費者與醫界版本二選一，或相加除以二的作法，將西醫、西醫基層成長率核定為5.5%，並拍板總額整體成長率為5.5%，因西醫、西醫基層外的成長率不及5.5％，要讓總額整體成長率5.5%，勢必有多出的額度，衛福部對外說明將用於「政策需要項目」，「形同先畫了總額成長率5.5%的靶，再看錢怎麼分。」

「本次結果，讓總額協商機制蕩然無存。」盧瑞芬表示，總額協商花費許多人力物力，醫界要花時間討論，非醫療專業的付費者代表更需專家協助，協商當天從上午9時30分，討論至深夜，總時間超過12小時，若早知道部長要拍板政院核定的總額最高成長率5.5%，為何要花這麼多時間討論？

盧瑞芬說，健保實施以來醫界的辛苦民眾看在眼裡，自己也同意總額成長率提高至超過8%，保障醫護人員執業環境，但衛福部不該玩數字遊戲，改變公式墊高基期，並罔顧協商機制，否則乾脆廢除總額，並提出替代方案；面對健保總額吃緊，醫界應減少誘發醫療需求，民眾也要減少不必要的就醫，雙軌並行才有助於健保永續。

醫改會表示，雖支持公開、理性討論基期算法，但反對衛福部社保司始終未具體回應改變基期公式的科學評估依據，直接「政治決定」，導致基期墊高，總額成長率被低估，過程缺乏審慎評估，是政治凌駕專業、架空總額協商程序，未執行的部分不扣減，更是侵蝕總額執行與管理精神，衛福部應對外說明總額基期計算原則與方法。