小草釘孤枝遇強烈冷氣團 醫提醒當出現這些症狀要注意

民眾黨號召支持者今天下午在自由廣場舉行「111釘孤枝」集會，有不少民眾已到場力挺，不過今天強烈大陸冷氣團影響、氣溫持續下探，加上下午可能會是較為激情的場合，醫師提醒，一定要做好保暖，有心血管疾病等慢性病史的族群要吃完藥再前往，現場除避免情緒過於激昂，出現臉紅脖子粗、頭暈、頭痛等症狀要注意，如觀察到旁人有偏癱、半邊肢體無力等中風症狀，要把握送醫黃金時間。

今天是司法節，民眾黨發起「釘孤枝 還我司法正義 人民怒吼集結！」活動，號召「小草們」今天下午2時，到中正紀念堂、自由廣場、中山南路側集結，活動還沒開始，已有許多民眾抵達現場，不少民眾「包緊緊」，畢竟低溫持續報到，內政部消防署統計，今天非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）人數為今年最高、達54人，且今年已累計437人OHCA。

台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉表示，活動地點辦在戶外，提醒要前往的民眾一定要穿暖和，有下雨的話要穿雨衣、帶雨傘，因為淋雨的體溫會更低，本身有心血管疾病的患者，要記得先吃藥再前往，缺血性心臟病族群，要帶上「救心」的舌下含片。

參與者可能會因為時間因素等考量而憋尿，黃國晉說，還是要避免，尤其糖尿病患者，憋尿可能會導致泌尿道感染症狀加劇，或者過去有相關病史者，最好有一點想要小便的感覺就去，視有沒有喝水而定，大約2小時。

同時也要注意補充水分，如果沒有腎臟病或心血管疾病，一天水分攝取量約2000毫升，所以至少準備300至500毫升較保險；有氣喘或呼吸道疾病的患者，同樣要記得攜帶藥物，「如果你已經有一些發燒、感冒的狀況就不要去了」。

有些民眾參與這類場合，情緒上可能會比較激昂，黃國晉說，適當發洩情緒是可以的，不過如果出現頭暈、頭痛、臉紅脖子粗等症狀血壓升高的表現，就要注意；血糖方面，特別是糖尿病患，有在服用降血糖藥物，要隨身攜帶升高血糖的藥物方便急救，如糖果、碳水化合物食品，不過有在打胰島素或服用降血糖藥物的病人，還是要照時間規律進食。

台北市立聯合醫院中興院區急診醫學科主任洪子堯同樣點出保暖的重要，情緒激動有時會影響到血壓，加上秋冬天氣變化，天氣冷血管收縮，容易增加心血管或腦血管疾病發生，如果出現胸痛、喘、呼吸困難等症狀，或有偏癱、半邊肢體無力等中風症狀，就要盡快就醫。

洪子堯說，現場能做的包含心肺復甦術（CPR）或使用自動體外心臟去顫器（AED），同時要在黃金時間將患者送醫，以急性心肌梗塞為例，要在12小時的黃金時間內就醫，中風則是3至4.5小時內就醫，但當然還是愈快愈好。

至於整體急診狀況，洪子堯表示，大部分以流感、腸胃炎自行就醫的患者為主，也有一些是養護機構群聚的個案，這2周腸胃炎有較明顯的增加，流感則處於高峰，其餘天冷導致的一般重症，分布上則和往年差異不大。