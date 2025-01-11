快訊

《模範計程車》男星驚傳離世　公司哀悼：他展現了真誠的演技

柯建銘嘲司法節「自尋死路」 黃國昌回擊：柯該在家反省自己

冷！北市「天氣警特報」這3區有機率出現10度以下低溫

李麗琴刺繡+油畫明信片 獲10x15世界大賽首獎

中央社／ 台北11日電
來自台灣的創作者李麗琴（左）以油畫加上刺繡完成明信片，獲得日本車屋美術館主辦「10x15世界大賽」最高榮譽市長獎，她11日到日本栃木縣小山市領獎，並以車屋美術館外觀「小川家住宅」為主題創作畫作致贈館方，由小山市長淺野正富（右）代表接受。李麗琴提供
來自台灣的創作者李麗琴（左）以油畫加上刺繡完成明信片，獲得日本車屋美術館主辦「10x15世界大賽」最高榮譽市長獎，她11日到日本栃木縣小山市領獎，並以車屋美術館外觀「小川家住宅」為主題創作畫作致贈館方，由小山市長淺野正富（右）代表接受。李麗琴提供

3C年代，手繪的溫度更珍貴，來自台灣的創作者李麗琴以油畫加上刺繡完成明信片，獲得日本車屋美術館主辦「10x15世界大賽」最高榮譽市長獎，成為10年來第一位獲此殊榮的非日本籍創作者。

李麗琴今天親自前往日本栃木縣小山市領獎，並以車屋美術館的外觀「小川家住宅」為主題創作的畫作致贈館方，由小山市長淺野正富代表接受；會後並接受NHK和讀賣新聞採訪。

李麗琴向媒體表示，她在這次創作中想傳達的是愛的訊息，藉由比賽看見更遼闊的風景，她說只要鼓起勇氣踏出舒適圈和世界交流，就能創造意想不到的機遇。

李麗琴接受中央社記者越洋電話訪問表示，她在2023年底首次前往京都旅行，在下鴨神社許願能再來日本，回台灣後以河合神社入畫，將這份心情寄給小山，沒想到竟然獲得市長獎的肯定，「這是託神明的福」。

李麗琴是苗栗人，6歲隨家人搬到新北市，原本念的是會計，後來轉職成為美術編輯，因為興趣的關係，50歲才去念台北市立大學視覺藝術研究所，後來父母相繼過世，照顧父母的重擔放下，才有時間專心創作。

李麗琴說，她從事油畫創作有很長一段時間，對刺繡也鑽研很久，有一天忽然想到，何不在一般的布料上畫油畫，等油彩乾了再刺繡上去，增添畫面的層次及細節，「我之前很少看到有人這樣做，覺得這兩個媒材搭在一起很好看，就開始嘗試」，後來李麗琴用這樣的方式製作了30張明信片，並參加台中大里纖維博物館的競賽，獲得好評。

來自台灣的創作者李麗琴以油畫加上刺繡完成明信片，獲得日本車屋美術館主辦「10x15世界大賽」最高榮譽市長獎，成為10年來首名獲此殊榮的非日本籍創作者。李麗琴提供
來自台灣的創作者李麗琴以油畫加上刺繡完成明信片，獲得日本車屋美術館主辦「10x15世界大賽」最高榮譽市長獎，成為10年來首名獲此殊榮的非日本籍創作者。李麗琴提供

李麗琴談到前年第一次到日本京都賞楓，途中脫隊自己漫遊，無意間遇到一處神社，紅色的鳥居在山林裡格外搶眼，整個畫面色彩非常繽紛，令她十分感動，後來又發現神社所供奉的竟是一位美麗的女神，「我就向祂祈求，希望自己可以變美」，這次得獎作品就是源於那次感動。

「10x15世界大賽」今年邁入第10屆，主辦單位車屋美術館堅持在科技日新月異的年代，仍維繫紙本媒介的獨特性：「手寫與時差的慢存」，每年吸引來自世界各地的創作者參與這項超越國籍、種族、身分、年齡的明信片比賽。

李麗琴今天除以畫作致贈美術館，也端出台灣點心鳳梨酥，與到場評審、獲獎者和工作人員分享，為寒流急凍的北國天候中，帶來南島的熱情與暖流。

日本 神社 美術館

延伸閱讀

歷經多年籌備醞釀 新北市美術館4/25正式開館

新北市美術館斥資近30億元打造 4/25開館

侯友宜宣布新北美術館4月開館 三分鐘回顧誕生艱辛

新北環保兩用袋將換裝！設計比賽首獎出爐「長這樣」預計明年7月鋪貨

相關新聞

衛福部改變公式 學者：健保實質成長率8.24%逾政院上限

疫後醫護爆發出走潮，立法院要求衛福部今年6月底前保障健保點值每點0.95元。衛福部近期公告今年健保總額共9286億元，成...

人工生殖法脫鉤代孕報院 衛福部：不排除另訂代孕專法

衛福部日前擬定「人工生殖法」草案，因納入代理孕母導致婦女團體反彈，宣布將脫鉤處理。衛福部國健署長吳昭軍表示，人工生殖法代...

冷！北市「天氣警特報」這3區有機率出現10度以下低溫

台北市政府發布「天氣警特報」今日晚至後天13日清晨，北投區關渡、南港區舊莊、文山區木柵等，有出現10度左右或以下氣溫發生...

全國今年已437人OHCA 台大醫院急診清晨重症病人增

全台天氣嚴寒，內政部消防署統計，今天非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）人數為今年最高、達54人，且今年已累計437人O...

還沒到最冷時間點 今晚至明晨輻射冷卻加成 探8度低溫

強烈大陸冷氣團持續影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，今天清晨強烈冷氣團發威，全台灣都非常寒冷，許多地方只...

小草釘孤枝遇強烈冷氣團 醫提醒當出現這些症狀要注意

民眾黨號召支持者今天下午在自由廣場舉行「111釘孤枝」集會，有不少民眾已到場力挺，不過今天強烈大陸冷氣團影響、氣溫持續下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。