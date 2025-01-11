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雲林斗六茂谷柑質佳價好 春節還沒到竟有部分尺寸已缺貨

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，吸引不少消費者採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，吸引不少消費者採購。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，每年農曆年前進入採收季，因所在地緯度影響，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，農會估計已銷售逾5成，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，吸引不少消費者採購，部分熱銷果實尺寸甚至缺貨。

斗六市公所今明在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節，現場10餘家果農展售茂谷柑，並有斗六在地農產、年貨展售。今年受氣候影響，茂谷柑產量減少，果農莊志嘉表示，今年價格看俏，依果實尺寸不同每台斤售價約50至100元。

斗六市農會總幹事張喬復表示，斗六因地形、緯度、土壤優勢，茂谷柑品質甜中帶有果酸，香氣十足，且上市時正逢農曆春節，所以價格一向比其他產地來得好，平均高出5%至10%，今年量少特別搶手，估計產地已售出逾5成；斗六市長林聖爵說，斗六茂谷柑在年節伴手禮市場一向搶手，近日他要訂購規格圓周23至25公分的茂谷柑，產地竟已缺貨買不到。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、斗六市代會主席胡克勤、副主席黃尤美等人都一同為茂谷柑行銷，張麗善表示，斗六茂谷柑享譽全國，縣府、農會、公所齊心行銷下，這幾年農民的收入非常穩定，茂谷柑皮薄多汁，酸甜適中，是過年拜拜送禮的最佳良品和水果，大家可把握展售期間，盡早採購。

雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，吸引不少消費者採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，吸引不少消費者採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，吸引不少消費者採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，吸引不少消費者採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，縣長張麗善（中）大口品嘗。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，縣長張麗善（中）大口品嘗。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，吸引不少消費者採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市是國內茂谷柑主要產地，品質俱佳，價格比其他產地高出5%至10%，今年受颱風影響減產1至2成，量少價揚，買氣提升，市公所今明舉辦茂谷柑展售活動，吸引不少消費者採購。記者陳雅玲／攝影

張麗善 斗六 農會

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