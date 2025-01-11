肺癌病人有藥用不起 國際肺癌研究學會籲推差額負擔

肺癌連續13年高居國人癌症死因首位，全台每年新增1.8萬名肺癌患者，半數以上確診時已是晚期。臨床醫師點出治療困境，晚期病人亟需的免疫治療等療法，衛福部健保署考量財務衝擊未能納入健保，病人有藥卻用不得。國際肺癌學會專家建議，採取差額負擔是合理且能鼓勵病人投資健康的作法。

台灣肺癌研究學會邀來全球肺癌學術研究權威組織國際肺癌研究學會，今明2日在台大醫院癌醫分院舉辦研討會。台灣肺癌研究學會理事長楊志新說，近年肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢推行，胸腔內視鏡手術、次世代基因定序（NGS）、標靶治療、免疫治療均有進展，但患者的存活率與治療效果，卻仍有提升空間。

楊志新表示，幾乎所有第四期癌症患者都須免疫治療，肺癌患者每年則有數千人有免疫治療或免疫治療合併化療需求，但健保免疫治療給付門檻高，僅約1成病人能用藥，免疫治療合併化療的給付，則僅有鱗狀癌病人適用，肺腺癌尚未納入，學界殷切期盼衛福部盡快開放用藥，並希望不要設下太多限制，否則病人仍會看得到用不到。

癌症新藥昂貴，不少病人卻必須自費或仰賴商業保險支應。高醫附醫前院長、台灣肺癌研究學會理事鍾飲文說，臨床上許多長輩年輕時並無醫療保險觀念，罹癌時沒有足夠資源負擔昂貴藥物，今年衛福部雖編列50億元用於癌藥暫時性支付，但要讓國內用藥狀況與國際治療指引接軌，採取差額負擔是必然趨勢。

差額負擔是指病人負擔藥品部分金額，其餘由健保支付，目前只在特材、NGS檢測適用。鍾飲文表示，目前國內癌症病人等待新藥納入健保的時間很長，日本則是該國食藥署核可的藥物，健保立刻支付，差別就在日本使用差額給付方式。癌症藥物非常昂貴，單靠健保預算難以涵蓋，為讓更多病人能夠用藥、照顧弱勢族群，比照國際做法，推動差額負擔勢在必行。

國際肺癌研究學會（ISALC）執行長凱倫・凱利（Keren Kelly）表示，差額負擔是可行且合理的作法，美國施行差額負擔制度多年，並未遭遇嚴重挑戰，主要爭議在於差額負擔的金額比率，這可以透過滾動式調整制度細節得到改善，差額負擔是提升病人用藥權益的機會，也能鼓勵民眾投資健康，「是一件好事。」

凱倫・凱利指出，國際肺癌研究學會存在目的是要希望全球肺癌病人都能獲得治療，目前就連第四期肺癌患者，也出現可被治癒的機會，不論政府推動何種制度，都必須確保病人有足夠資源使用救命藥物，任何醫療制度設計都不該阻攔民眾用藥機會，畢竟拯救癌症性命才是制度存在的意義。