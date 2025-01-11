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人工生殖法脫鉤代孕報院 衛福部：不排除另訂代孕專法

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署長吳昭軍表示，人工生殖法代孕脫鉤版本已函送行政院，衛福部尊重行政院審議機制，如有修改建議也會配合，將盡快完成人工生殖法修法作業程序，且不排除另訂代孕專法。本報資料照片
衛福部國健署長吳昭軍表示，人工生殖法代孕脫鉤版本已函送行政院，衛福部尊重行政院審議機制，如有修改建議也會配合，將盡快完成人工生殖法修法作業程序，且不排除另訂代孕專法。本報資料照片

衛福部日前擬定「人工生殖法」草案，因納入代理孕母導致婦女團體反彈，宣布將脫鉤處理。衛福部國健署長吳昭軍表示，人工生殖法代孕脫鉤版本已函送行政院，目前院內尚未舉行相關會議討論，衛福部尊重行政院審議機制，如有修改建議也會配合，將盡快完成人工生殖法修法作業程序，且不排除另訂代孕專法。

吳昭軍表示，因代孕反對意見仍多，衛福部決議先將已有社會共識的人工生殖法其他內容脫鉤處理，已報行政院，待政院討論核定後，送至立院審議，後續將密切注意代孕議題發展，重新聽取各界意見，並不排除擬定代孕專法，不過，若要擬定專法必須除新蒐集民間意見，舉行專家會議，依照法規訂定程序執行。

人工生殖法修法重點包括放寬人工生殖適用對象，納入單身女性、同性配偶等，代理孕母是否納入則因朝野爭議多而暫緩。根據衛福部資料，人工生殖法包括代孕議題在內，曾召開2場次公聽會、30餘次專家會議，對外預告含代孕版本草案期間，蒐集600餘則意見，8成民眾反對代孕。因代孕涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方權利衝突，且民團及民眾持續表達反對代孕。

代理孕母議題備受爭議，衛福部日前曾一日之內調整修法方向，去年12月2日民進黨立院黨團舉行記者會主張人工生殖法不應納入代理孕母，捍衛女性身體自主權，衛福部同日下午發布新聞稿宣布人工生殖法將與代理孕母脫鉤處理，遭批評為政策急轉彎，衛福部長邱泰源則對外澄清，政策沒有急轉彎，而是一直都準備2種修法版本。

吳昭軍則表示，人工生殖法有關代孕部分一直備受討論，衛福部將代孕相關內容納入初次公告的人工生殖法草案中，就是希望了解社會意見，經法案預告後，因反對代孕聲浪仍多，以具有社會共識的內容優先處理，並不算是政策轉彎。

人工生殖法 代理孕母 衛福部

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