女子子宮頸癌復發 自然孔洞內視鏡切除...屏東首例

54歲邱小姐遠嫁日本，去年發現子宮頸原位癌，切除後又再復發，轉診至屏東醫院婦產科，與醫師討論評估後，決定採用經陰道自然孔洞內視鏡子宮切除手術，術後復元良好，也是屏東第一例採用自然孔洞內視鏡切除手術。

邱小姐去年3月在日本進行子宮頸抹片檢查，確診發現罹患子宮頸原位癌，隨即進行接受子宮頸圓錐切除手術，並定期檢查。沒想到12月被診斷出有原位癌復發情形，回台後攜帶日本醫師所開具的轉診單，至屏東醫院婦產科求診。

她與屏東醫院婦產科醫師唐逢翔討論並評估後，決定採用經陰道自然孔洞內視鏡子宮切除手術。唐逢翔表示，經陰道自然孔內視鏡手術2012年開始在台灣應用，可應用在子宮切除、卵巢腫瘤切除、特定形態子宮肌瘤切除，甚至女性結紮手術。

若上腹部嚴重沾黏的病人，自然孔不經由腹部傷口進行手術，更加安全；尤其腹部兩側皮膚非常敏感，此手術不會切開體表，不會造成腹部核心肌群傷口，避免疼痛也能大大減少出血量，縮短住院天數且術後不留疤。