全國今年已437人OHCA 台大醫院急診清晨重症病人增

全台天氣嚴寒，內政部消防署統計，今天非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）人數為今年最高、達54人，且今年已累計437人OHCA，各醫院心血管疾病患者急診就醫人數增加。台大醫院急診醫學部代理主任張維典表示，本月急診病人顯著增加，且重症比率增加，除長者外，也有中壯年患者因心血管重症被送至急診。

張維典說，寒流導致天氣變化劇烈，心血管、腦血管急症患者增加，天氣最低的清晨，急症最容易發生，送至急診的患者人數也比其他時間增加，患者疾病類型除急性中風、心肌梗塞發作、心衰竭惡化等寫血管急症，不少病人也因慢性阻塞性肺病、氣喘等呼吸道疾病發作被送至急診。

「許多急性患者有危險因子卻不自知。」張維典表示，根據臨床觀察，近期急診增加的病患，以高血壓患者最多，許多民眾平時不知自己有三高狀況，發生嚴重事件時，才發現數值已經飆高、難以控制，不少患者到院前OHCA，甚至來不及送醫就已過世。

張維典表示，天氣冷輕症患者反而較少至急診就醫，因此急診病人數目並未顯著增加，但被送到急診的病人幾乎都是重症患者，高齡長者比率高，但也有四、五十歲病人急性心血管疾病法做，醫護忙碌是急診日常，人力已用到極致，也難以增加人手，「大家最近確實比較辛苦一點。」

振興醫院重症急診醫學部代理主任田知學表示，該院急診收治中風、心肌梗塞病人增加，發燒、肺炎就醫患者也變多；心血管疾病患者天冷容易發生意外，但台灣心肺復甦術（CPR）訓練、自動體外心臟去顫器（AED）布建也不普及，導致OHCA病人增加，民眾倒下時，必須把握黃金4分鐘急救時間，否則腦部開始缺氧，恐出現失憶、智力退化等惡果，8分鐘內未急救，病人發生不可逆狀況也會增加。

田知學表示，雖不能要求每一位民眾都學會如何執行心肺復甦術，但仍建議民眾至公共場所時，多留意周遭AED設備裝設位置，萬一旁人不幸倒下時，才能取來器材依照指示施救，並盡快撥打119報案電話，由消防隊急救人員到場接手，將病人送醫救治。