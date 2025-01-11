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郭國文成功爭取 入境攜帶免稅酒將放寬至1.5公升

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
圖為紐約甘迺迪國際機場的免稅店裡展示待出售的酒瓶。美聯社
圖為紐約甘迺迪國際機場的免稅店裡展示待出售的酒瓶。美聯社

現行入境旅客攜帶酒類免稅數量為一公升（不限瓶數），因酒類多為750毫升裝，等於每人只能攜帶一瓶免稅酒。民進黨立委郭國文多次建議放寬門檻，讓旅客可攜帶兩瓶免稅酒，一瓶自用、一瓶送禮。財政部經研議後，已拍板將上限放寬至1.5公升，將在近期預告法規修正，因預告期需兩個月，預計上路時程落在今年第一季。

財政部啟動可行性評估，主要考量3大面向，包含世界各國入境旅客攜帶自用酒類免稅數量規定、稅收影響，以及國內製酒及進口業者意見。

根據關務署調查，歐美主要國家方面，美國澳洲規範的入境旅客自用酒類免稅數量相對低，分別為1公升、2.25公升；其餘如加拿大、法、德、英等國的酒類免稅數量與亞洲國家相較，均明顯較高，且依據不同酒精濃度與酒的種類，訂定個別規範；其中英國啤酒免稅上限甚至高達42公升、葡萄酒為18公升。

至於調高自用免稅酒數量上限對稅收的影響，財政部以一年入境旅客數近1200萬人次估算，若上限提升至1.5公升，粗估一年關稅、營業稅、菸酒稅合計將減少數百萬元，稅損相對有限。

財政部官員表示，放寬入境旅客攜帶免稅酒數量，稅收損失有限，進口商及製酒業者則是正反意見都有，但反方沒有提出明確理由以及具體影響等，因此綜合評估後，研議將放寬入境旅客攜帶免稅酒上限至1.5公升。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲 美國

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