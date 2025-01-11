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很多人不知道！發熱衣也有「有效期限」 UNIQLO：超過暖度有差

聯合新聞網／ 綜合報導
UNIQLO。 路透社
UNIQLO。 路透社

受強烈大陸冷氣團影響，全台各地冷颼颼。民眾也開始討論保暖話題，其中發熱衣也是不可或缺的單品之一，知名品牌UNIQLO也指出，發熱衣其實有很多細節，包括有「有效期限」，很多人都不知道。

UNIQLO日前在IG發文指出，HEATTECH吸濕發熱衣 藏著很多細節，包括可以手洗或是洗衣機清洗(弱水流)，但要切記水溫不得超過40度，也不能使用特殊洗劑、不可乾洗、不可烘乾，以免破壞發熱衣的機能性。

另外其實發熱衣也有「有效期限」，建議試穿滿3年就更換，才能維持良好的保暖度，最後選擇尺寸部分，要挑選合身，如果尺寸過大無法貼合身體，也是會影響保暖效果的。

不少人看完表示現在才知道，「原來」、「受益良多」、「原來該換了，難怪覺得穿起來還是好冷」、「OH，去日本玩時都直接丟洗衣機+烘乾」、「好多件發熱衣都要換了」。

UNIQLO 保暖 冷氣團 發熱衣

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