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饗饗疑食物中毒案就醫增至59人 北市府受理5件消費爭議

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
饗饗微風信義店日前爆出疑似食品中毒案，該店迄今仍停業中。本報系資料照。
饗饗微風信義店日前爆出疑似食品中毒案，該店迄今仍停業中。本報系資料照。

饗饗微風信義店疑似食品中毒案，北市衛生局1月7日迄今上午陸續接獲醫院通報，累計就醫人數達59人，其中44人於1月5日用餐、6日則有15人，相較昨天通報58人再新增1例。北市府至昨天已受理5件消費爭議案，衛生局將協助處理。

衛生局今表示，新增1名個案為外縣市通報於6日中午時段用餐、7日凌晨發病、8日至診所就醫，該診所10日通報所轄衛生局。

衛生局說，該案調查結果確定後會對外說明，民眾如有消費爭議，可申請消費爭議申訴調解，第1次調解由衛生局進行，如未調解成功，第2次調解將由法務局消保中心協助。消費者可透過調解機制維護自身權利，也可於過程中隨時針對業者提具消費訴訟，截至昨天已受理5件消費爭議案件，衛生局將協助消費者處理。

該店1月7日遭北市衛生局勒令停業，目前尚未復業；原先訂位時已向每位消費者收取500元定金，饗賓公司已承諾會依民法第249條規定加倍返還定金，給停業期間無法用餐者，

饗賓公司統計，1月8日訂位總組數223組、792人，9日為216組、788人，10日是181組、863人，1月11日起兩周內已訂位的總組數為1788組、1萬455人。

法務局說，對於停業期間無法用餐的消費者，饗賓公司將優先提供消費者選擇，改期或改至其他分店或轉移至集團旗下品牌餐廳用餐；若消費者選擇先行取消訂位，將依法返還2倍定金，或研議提供餐券方案供消費者選擇，饗賓公司內部討論後於下周一回復市府。

法務局指出，未來饗饗復業後，包含同集團或其他分店已訂位者的消費者若有用餐相關疑慮，想取消訂位，饗賓公司也承諾願全數返還定金，或協助消費者轉至其他分店或轉移至集團旗下品牌餐廳用餐。

北市府 消費者 衛生局

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