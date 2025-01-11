台北11.3度創該站入冬最冷 今晚明晨全台急凍 低溫特報擴大17縣市

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天清晨各地溫度偏低，大多在12度以下，部分地區只有10度以下低溫出現。這波冷空氣預計影響到下周一清晨，要到下周一白天開始溫度才會稍微回升。不過，很快在下周二晚上至周三又會有另外一波大陸冷氣團南下。未來1周各地天氣短暫回溫，但整體來說偏冷的天氣。

曾昭誠表示，今天清晨各地溫度滿低的，台北站今晨來到11.3度，是台北站入冬以來最低溫。不過，由於輻射冷卻不明顯，所以其他地區例如竹苗丘陵今天清晨溫度整體來說沒有到非常低。

他說，昨晚到今天清晨，台灣上空有一片雲通過，為山區和東北部地區帶來飄雨或下冰霰、下雪的情形，由於輻射冷卻不明顯，清晨低溫主要都是冷空氣影響。白天開始西半部雲量慢慢散開，中南部地區開始看到太陽，所以今天白天一整天除了北部和東半部持續偏涼之外，中南部地區在太陽加熱影響，整體白天溫度感受比較暖一些。

降雨方面，曾昭誠表示，整體台灣上空零散的回波慢慢變少了，表示中層水氣正在減少，西半部山區下雪的機率正在降低；東半部地區和北部地區迎風面，海面上回波還是相當多，表示整個迎風面水氣還是比較多一些，所以基隆北海岸、東半部、恆春半島仍有一些降雨機會。

今天白天降雨部分，曾昭誠表示，因水氣慢慢變少，所以下雨區域變少，縮小為基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島是主要有下雨的地方，西半部地區可能零星飄雨，更高海拔地區可能下雪機率正在大幅降低。入夜過後整體降雨減少，降雨區域縮減到迎風面地區。

曾昭誠表示，中南部因為有太陽，今天白天溫度可以回升到20至22度，北部和宜蘭維持14至16度左右，感受上仍是比較冷一點。今天入夜到明天清晨，溫度又會再度下降，而且受到雲量偏少的關係，明天清晨輻射冷卻整體的影響，會比今天清晨明顯很多，明天清晨西半部低溫11至12度左右，宜蘭也是11度左右，空曠地區可能再低1至2度。

今晚到明晨低溫提醒，曾昭誠表示，明天清晨輻射冷卻影響區域有整個西半部、大台北，近山區會特別明顯，尤其竹苗丘陵這一帶，整個輻射冷卻造成滿廣泛10度以下低溫。

中央氣象署發布低溫特報，今天到下周一清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今天至明天大台北、基隆及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）區域有新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）區域有桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

天氣趨勢，曾昭誠表示，今晚台灣仍然受到高壓影響，冷空氣的後面還會有一些冷空氣補下來，可以一直影響到下周一清晨。下周一白天高壓慢慢出海，台灣附近風向慢慢轉為偏東風，各地氣溫就會回升。下周二整體溫度相對溫暖，不過下周二晚上又有另外一波高壓逐漸下來，下周三又是開始明顯轉冷的時間點，且影響到下周五，可能要到下周六才會慢慢再回溫。

溫度趨勢，曾昭誠表示，今明仍受到強烈大陸冷氣團影響，各地溫度偏低，清晨各地可能出現15度以下到10度低溫發生。今天白天中南部可以回升到20度左右，北部可能14至16度左右。明天因為雲量比較少，各地見到陽光機率比較高，清晨仍偏低溫，南部溫度和今天相比會高一些些，北部可以回到17至18度左右。下周一回暖，各地溫度可以回到20度上下，下周二也是。

不過，曾昭誠表示，下周二入夜過後到下周五，另外一波大陸冷氣團南下，整體溫度又會再一次下降。

未來降雨趨勢，曾昭誠表示，今天開始水氣慢慢減少，到明天環境都是偏乾的時候，可以維持到下周二的白天。下周二晚上開始，南方會有一些水氣移進來，整體的中層水氣變多，所以迎風面的降雨也會增加，一直到下周三整天的降雨機率又會上升，迎風面北部、東半部、中部山區、南部地區可能都會有下雨機會。下周四過後環境再次轉乾，剩下東半部地區可能有零星到局部的降雨。