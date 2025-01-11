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雖然還沒下雪…太平山今年第一場冰霰 遊客驚嘆銀白世界

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
太平山溫度降至攝氏0度，下起冰霰。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山溫度降至攝氏0度，下起冰霰。圖／林業保育署宜蘭分署提供

強烈大陸冷氣團造成全台大降溫，多處高山降雪，宜蘭太平山國家森林遊樂區今天仍未降下2025第一場雪，不過凌晨已經迎來第一場冰霰，不少遊客仍上山追雪堆起雪人；民眾表示，還未開園就到售票口排隊，很開心看到這麼漂亮的銀白世界。

太平山海拔高度約2000公尺，是北台灣追雪勝地之一。今天太平山莊、翠峰湖附近降下冰霰，雖未形成大面積積雪，少量積雪已令遊客堆起小小雪人、搓雪球；大量霧淞覆蓋整片山林，整個園區猶如銀裝素裹。

太平山莊經理阮名揚表示，今天太平山溫度約攝氏0度，凌晨3時許開始下冰霰，園區人員3時半許巡路，路面無結冰，4時開園，建議上山追雪民眾做好保溫；園區統計，截至上午8時20分許，466人入園。

來自桃園的民眾表示，一家人昨晚8、9時就從家裡出發，凌晨抵達售票口，已經有不少人排隊，雖然沒等到下雪，銀白色世界還是很漂亮；從新北出發的民眾則是凌晨2時許抵達售票口，並未遇到塞車，很開心能看到冰霰，也堆起大大的雪球帶上蹦蹦車搭乘。

太平山降下2025年第一場冰霰，民眾開心搓雪球、搭蹦蹦車。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山降下2025年第一場冰霰，民眾開心搓雪球、搭蹦蹦車。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山溫度降至攝氏0度，下起冰霰。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山溫度降至攝氏0度，下起冰霰。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山溫度降至攝氏0度，下起冰霰。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山溫度降至攝氏0度，下起冰霰。圖／林業保育署宜蘭分署提供
雖然還未下雪，太平山下起冰霰已是銀白一片。圖／林業保育署宜蘭分署提供
雖然還未下雪，太平山下起冰霰已是銀白一片。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山溫度降至攝氏0度，下起冰霰。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山溫度降至攝氏0度，下起冰霰。圖／林業保育署宜蘭分署提供
大面積山林出現霧淞現象。圖／林業保育署宜蘭分署提供
大面積山林出現霧淞現象。圖／林業保育署宜蘭分署提供

冰霰 冷氣團 太平山

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