雖然還沒下雪…太平山今年第一場冰霰 遊客驚嘆銀白世界

強烈大陸冷氣團造成全台大降溫，多處高山降雪，宜蘭太平山國家森林遊樂區今天仍未降下2025第一場雪，不過凌晨已經迎來第一場冰霰，不少遊客仍上山追雪堆起雪人；民眾表示，還未開園就到售票口排隊，很開心看到這麼漂亮的銀白世界。

太平山海拔高度約2000公尺，是北台灣追雪勝地之一。今天太平山莊、翠峰湖附近降下冰霰，雖未形成大面積積雪，少量積雪已令遊客堆起小小雪人、搓雪球；大量霧淞覆蓋整片山林，整個園區猶如銀裝素裹。

太平山莊經理阮名揚表示，今天太平山溫度約攝氏0度，凌晨3時許開始下冰霰，園區人員3時半許巡路，路面無結冰，4時開園，建議上山追雪民眾做好保溫；園區統計，截至上午8時20分許，466人入園。