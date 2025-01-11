日本流感拉警報！前台大醫分享7防疫小物 第1大家都很熟
國際流感疫情也有明顯上升，日本東京更時隔6年再次發布流感流行警報。年假將至，許多人計畫赴日旅遊，如何保護自己？人在日本北海道的台大前感染科醫師林氏璧，在「日本自旅遊中毒者」臉書專頁分享的防疫小物，在台灣都有，可以準備好了再出門。
1、口罩：主要是在室內不通風或是擁擠的地方，室外很冷的時候也順便有保暖的作用。濕了就會失效，要更換。
2、酒精乾洗手：小於100毫升，可帶上飛機。
3、每天一瓶R1優酪乳。
4、維生素C發泡錠一天一顆：他自己準備的還有含鋅。不過，這兩者科學上應該沒有非常確切可以預防流感的證據。
5、噴的蜂膠：喉嚨怪怪時就噴一下。
6、感冒症狀治療藥物：可從台灣帶，也可在日本藥妝店再買。
7、喉糖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言