日本流感拉警報！前台大醫分享7防疫小物 第1大家都很熟

國際流感疫情也有明顯上升，日本東京更時隔6年再次發布流感流行警報。年假將至，許多人計畫赴日旅遊，如何保護自己？人在日本北海道的台大前感染科醫師林氏璧，在「日本自旅遊中毒者」臉書專頁分享的防疫小物，在台灣都有，可以準備好了再出門。

1、口罩：主要是在室內不通風或是擁擠的地方，室外很冷的時候也順便有保暖的作用。濕了就會失效，要更換。

2、酒精乾洗手：小於100毫升，可帶上飛機。

3、每天一瓶R1優酪乳。

4、維生素C發泡錠一天一顆：他自己準備的還有含鋅。不過，這兩者科學上應該沒有非常確切可以預防流感的證據。

5、噴的蜂膠：喉嚨怪怪時就噴一下。

6、感冒症狀治療藥物：可從台灣帶，也可在日本藥妝店再買。

7、喉糖。