快訊

大掃除工具選哪款？過來人推好市多「1神器」：每個家庭必備

洗衣機用完需要打開晾乾嗎？家事達人解答！4步驟清潔洗衣機

鬼鬼吳映潔去年發文「有彩蛋」洩懷孕跡象？網看照片：也太會藏！

日本流感拉警報！前台大醫分享7防疫小物 第1大家都很熟

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
流感疫情升溫。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
流感疫情升溫。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照

國際流感疫情也有明顯上升，日本東京更時隔6年再次發布流感流行警報。年假將至，許多人計畫赴日旅遊，如何保護自己？人在日本北海道的台大前感染科醫師林氏璧，在「日本自旅遊中毒者」臉書專頁分享的防疫小物，在台灣都有，可以準備好了再出門。

1、口罩：主要是在室內不通風或是擁擠的地方，室外很冷的時候也順便有保暖的作用。濕了就會失效，要更換。

2、酒精乾洗手：小於100毫升，可帶上飛機。

3、每天一瓶R1優酪乳

4、維生素C發泡錠一天一顆：他自己準備的還有含鋅。不過，這兩者科學上應該沒有非常確切可以預防流感的證據。

5、噴的蜂膠：喉嚨怪怪時就噴一下。

6、感冒症狀治療藥物：可從台灣帶，也可在日本藥妝店再買。

7、喉糖

保暖 日本 流感

延伸閱讀

菲律賓獲日援助 巴丹島設海岸監視雷達離台灣極近

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」 這2小物意外上榜

日本流感疫情拉警報 前台大醫曝創26年新高

麻疹疫苗搶翻天 他喊話留給2族群：幫助台灣避免大流行

相關新聞

台北11.3度創該站入冬最冷 今晚明晨全台急凍 低溫特報擴大17縣市

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天清晨各地溫度偏低，大多在12度以下，部分地區只有10度以下低溫出...

影／玉山積雪最新畫面曝光 氣象站人員頂刺骨寒風除雪

強烈大陸冷氣團以及水氣配合，玉山昨晚9時35分再度降雪，且一直到昨天深夜11時50分才停。中央氣象署表示，由於風速較大，...

影／兩度降雪 合歡山積雪3公分美如童話冰雪世界

強烈大陸冷氣團持續增強，合歡山昨晚和今天清晨陸續下雪，積雪深達3公分，武嶺、松雪樓一帶道路、車輛覆上一層白雪，公路局一早...

饗饗疑食物中毒案就醫增至59人 北市府受理5件消費爭議

饗饗微風信義店疑似食品中毒案，北市衛生局1月7日迄今上午陸續接獲醫院通報，累計就醫人數達59人，其中44人於1月5日用餐...

嬰幼兒米食商品重金屬檢測不合規定 監委要查

監察委員田秋堇、蔡崇義今天表示，部分市售嬰幼兒米食商品之重金屬含量檢測不合規定，已申請自動調查。

喝鹼性水可排毒？ 專家駁：若能改變酸鹼值反而致病

市售鹼性水品牌多元，常有人說，喝鹼性水可以抗氧化、改善酸鹼體質、甚至抗癌和排毒，衛福部食藥署澄清，目前並無足夠科學證據支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。