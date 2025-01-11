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趕汛期前完成 台鐵第三雙溪橋改建工程 6月新東正線軌道切換

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司辦理第三雙溪橋改建工程。圖/台鐵公司提供
台鐵公司辦理第三雙溪橋改建工程。圖/台鐵公司提供

台鐵公司辦理第三雙溪橋改建工程，新西正線業於去年12月15日切換完成，正進行原西線軌道拆除；新東正線則鋪設南北125公尺延伸段軌道，預定今年2月底交付電力隊、號誌隊接續施工，4月完成新電車線系統架設及號誌電纜佈設，5月完成啟用前自主檢查及聯合檢查，預定6月辦理新東正線軌道切換並啟用。

台鐵公司董事長杜微於昨視察「鐵路行車安全改善計畫（第三雙溪橋及新社橋改建工程）」施工進度，由專案工程處處長古正育、運安處副處長簡信立、宜蘭施工隊隊長連建智、宜蘭電力隊副隊長葉陳欽等人陪同，赴工地現場了解實況，監造團隊中興顧問公司以及旭盛營造公司也在場說明。

台鐵公司指出，由於目前施工中的新東正線係在新西正線及原東正線之間，緊臨營運中的軌道，因此一律必須利用夜間施工，團隊需克服東北角地區多雨的天候環境與施工困難，做好臨軌施工防護與維護行車安全。

台鐵公司表示，昨在工務所進行施工研討會議，決議後續新東正線利用夜間封鎖時間帶施工時，務必依臨軌施工作業安全規定SOP落實辦理；近年極端氣候影響度擴大，後續軌道切換作業，應控管於今年汛期前完成，避免災害發生；此外，春節疏運將至，期勉工、電單位落實辦理相關路線巡檢及設備維護工作，以確保春節連續假期列車準點疏運順暢。

台鐵公司辦理第三雙溪橋改建工程。圖/台鐵公司提供
台鐵公司辦理第三雙溪橋改建工程。圖/台鐵公司提供

台鐵 團隊

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