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強烈冷氣團明轉乾冷日夜溫差大 下周三冷空氣南下

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天迎風面雲量較多，白天還是有寒意，北部高溫14至16度。記者侯永全／攝影
今天迎風面雲量較多，白天還是有寒意，北部高溫14至16度。記者侯永全／攝影

強烈大陸冷氣團今天稍微減弱，清晨低溫稍微回升，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，新北石碇和苗栗三灣都一度出現8.3度，並列清晨的平地最低溫。中層水氣也開始減少，中南部因為有太陽露臉，白天高溫會回升到20度以上；迎風面雲量較多，白天還是有寒意，北部高溫14至16度、東半部15至19度。

今晚到明天水氣持續減少，李至晟表示，迎風面的地形降雨可望趨於停止，將轉為乾冷而日夜溫差大的天氣，今晚近山區還是有局部10度以下低溫機會，明天晚上到下周一清晨更乾，中北部平原的空曠地區也會有機會。

至於高山是否還有降雪機會？李至晟表示，隨著水氣減少，今天高山還有少許降雪的機會，愈遠機會愈小，預計明天轉晴，這時上山就換成欣賞地上積雪或樹上的霧淞。

下周一白天到下周二冷氣團減弱，水氣也不多，李至晟表示，除了迎風面的東半部有非常零星的降雨外，大多是晴到多雲的好天氣。這段時間除了留意早晚的輻射冷卻低溫外，也因為風速弱、地面低溫，導致大氣穩定，以及背風渦漩等不利因素加在一起，中南部的空氣品質又會逐漸轉差。今天空氣品質已經恢復到普通到良好等級，明晚開始中南部又有機會亮起橙燈。

而下一波冷空氣，李至晟表示，預測在下周三南下，當天配合南方水氣通過，除了迎風面，中南部山區也有零星小雨機會。這波強度比較弱，影響的時間也短，預測下周三晚間到下周四各地低溫大約在13至15度，可能達到大陸冷氣團的等級。下周四起轉乾，冷空氣也逐漸減弱，這樣的趨勢將持續到下個周末。

他說，比較長期的預報，下下周的前中期東北季風稍微增強，冷空氣強度偏弱。目前預測年節前可能迎來一段偏暖的氣候。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團

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