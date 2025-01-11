77歲抓娃娃達人攜手失智症權威醫師 培訓志工組防失智天團

77歲中華樂齡共生學會秘書長陳榮哲是抓娃娃達人，有感於高齡社會失智症威脅老人健康，發現抓娃娃可防失智，由中華樂齡學會捐贈17台中古抓娃娃機給嘉市長照據點，攜手同年齡失智症權威醫師、大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，昨天培訓志工組「防失智天團」，到各長照據點防失智，擔任社區活動教練。

曹汶龍說，現代醫藥養生進步，壽命延長，愈來愈高齡，失智不可免，失智不可怕，要找對方法因應，玩夾娃娃機需站立，對輕微失智、輕度認知障礙者，是心、手、腦一起活動的好工具。

抓娃娃過程，讓人感受人類狩（射）獵本性，因為娃娃機內物品隨時異動→視覺立即反映大腦→腦部依經驗判斷機動指揮→手腳隨即配合操控把手捕獵物品→夾下來成為囊中之物，分享戰利品給親友、子女，有成就感。

曹汶龍表示，站立走動、訓練專注、手腦並用、血液暢流對腦部記憶體增生有幫助，加上觀眾鼓勵掌聲與歡呼，成就感對樂齡長者心理也有助益。陳榮哲說，推動社區抓娃娃做公益。