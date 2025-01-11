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嬰幼兒米食商品重金屬檢測不合規定 監委要查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員田秋堇、蔡崇義今天表示，部分市售嬰幼兒米食商品之重金屬含量檢測不合規定，已申請自動調查。圖／聯合報系資料照片
監察委員田秋堇、蔡崇義今天表示，部分市售嬰幼兒米食商品之重金屬含量檢測不合規定，已申請自動調查。圖／聯合報系資料照片

監察委員田秋堇、蔡崇義今天表示，部分市售嬰幼兒米食商品之重金屬含量檢測不合規定，已申請自動調查。

二位監委表示，有關財團法人中華民國消費者文教基金會調查檢測市售嬰幼兒米食商品，發現多件商品涉有鉛、鎘含量超標，及部分進口米食商品砷含量超過該國所訂定之標準，究竟實情為何？衛福部是否對市售嬰幼兒米食商品，制訂相關重金屬含量抽驗與稽查機制？市售米食商品之重金屬限量標準，有無須檢討改進之處？如何有效確保市售嬰幼兒米食商品之衛生安全？都應該重視，立案調查。

二位監委指出，有關食品重金屬含量，嬰幼兒標準較成人更為嚴格，然而市面上非專供嬰幼兒食用之米食商品，包裝可能易使消費者誤認為適宜嬰幼兒食用，衛福部對於實品包裝規範是否研議相關措施，以避免家長誤認，導致嬰幼兒誤食情形？此外，相關單位有無加強消費者對嬰幼兒可食用米食商品等之認知宣導？都有待查明釐清。

消費者 衛福部

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