快訊

英麥當勞700員工提告！性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」

教授嘆退學制停擺 「人人畢業潮」將侵蝕高教？

燒掉半個台北市！洛杉磯野火增至11死 加州州長邀川普來勘災

影／兩度降雪 合歡山積雪3公分美如童話冰雪世界

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，路面屋頂都被白雪覆蓋，如同童話世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，路面屋頂都被白雪覆蓋，如同童話世界。圖／林保署南投分署提供

強烈大陸冷氣團持續增強，合歡山昨晚和今天清晨陸續下雪，積雪深達3公分，武嶺、松雪樓一帶道路、車輛覆上一層白雪，公路局一早出動鏟雪車清除路面積雪，因路面積雪結冰，鳶峰到大禹路段，僅限加掛雪鏈車輛通行。

合歡山昨天晚間9時陸續下雪，因為溫度更低加上水氣充足，雪量明顯增加，凌晨過後更是大雪紛飛，讓上山追雪遊客相當興奮，有遊客不顧零下濕冷低溫，衝入雪中拍下白雪從天而降的美景，松雪樓路面和車輛車頂、引擎蓋上開始出現積雪，讓遊客大呼「終於等到下雪了，超美」。

今天清晨6時多，合歡山又一波降雪，合歡山區景觀一變，路面、邊坡已是白雪皚皚，加上霧氣縹緲，已是北國雪地風光。松雪樓副理吳瑞結說，合歡山這波降雪最深有3公分，7時後停止下雪，但山區相當濕冷，遊客上山務必做好保暖。

公路局今天清晨出動鏟雪車剷除路面積雪，但鳶峰至大禹嶺（24K至41.5K）路面仍有結冰、積雪，限加掛雪鏈通行，請遊客小心駕駛並注意沿線交維警示措施。

合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，路面屋頂都被白雪覆蓋，如同童話世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，路面屋頂都被白雪覆蓋，如同童話世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，路面屋頂都被白雪覆蓋，如同童話世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，路面屋頂都被白雪覆蓋，如同童話世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，已成冰雪世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，已成冰雪世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，鏟雪車一早清除路面積雪。圖／公路局提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，鏟雪車一早清除路面積雪。圖／公路局提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，鏟雪車一早清除路面積雪。圖／公路局提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，鏟雪車一早清除路面積雪。圖／公路局提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，鏟雪車一早清除路面積雪。圖／公路局提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，鏟雪車一早清除路面積雪。圖／公路局提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，路面屋頂都被白雪覆蓋，如同童話世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，積雪深達3公分，路面屋頂都被白雪覆蓋，如同童話世界。圖／林保署南投分署提供

合歡山 降雪 鳶峰

延伸閱讀

「最冷的時候還沒到」 賈新興：今夜至明晨合歡山還有降雪機會

馬祖5.6度！ 12縣市低溫特報 玉山積雪 下周三再有冷氣團南下

合歡山入夜有下雪機率 台14甲翠峰至大禹嶺封路

太平山水氣不足未降雪　追雪民眾：體驗0度也很特別

相關新聞

影／玉山積雪最新畫面曝光 氣象站人員頂刺骨寒風除雪

強烈大陸冷氣團以及水氣配合，玉山昨晚9時35分再度降雪，且一直到昨天深夜11時50分才停。中央氣象署表示，由於風速較大，...

影／兩度降雪 合歡山積雪3公分美如童話冰雪世界

強烈大陸冷氣團持續增強，合歡山昨晚和今天清晨陸續下雪，積雪深達3公分，武嶺、松雪樓一帶道路、車輛覆上一層白雪，公路局一早...

嬰幼兒米食商品重金屬檢測不合規定 監委要查

監察委員田秋堇、蔡崇義今天表示，部分市售嬰幼兒米食商品之重金屬含量檢測不合規定，已申請自動調查。

「最冷的時候還沒到」 賈新興：今夜至明晨合歡山還有降雪機會

強烈大陸冷氣團發威，全台各地冷颼颼。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天台北氣象站上午6時30分出...

真的冷！ 南港僅10.1度 鄭明典：清晨低溫來的有點意外

強烈大陸冷氣團發威，根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫為馬祖5.6度，金門也7.3度，本島平地最低溫為苗栗三灣和新北...

馬祖6.3度 今起3天全台寒冷、下周三還有冷氣團報到

強烈大陸冷氣團發威，今天平地最低溫是馬祖測站的6.3度，金門也只有7.4度；本島平地最低溫為苗栗縣大河測站的8.3度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。