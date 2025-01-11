影／兩度降雪 合歡山積雪3公分美如童話冰雪世界

強烈大陸冷氣團持續增強，合歡山昨晚和今天清晨陸續下雪，積雪深達3公分，武嶺、松雪樓一帶道路、車輛覆上一層白雪，公路局一早出動鏟雪車清除路面積雪，因路面積雪結冰，鳶峰到大禹路段，僅限加掛雪鏈車輛通行。

合歡山昨天晚間9時陸續下雪，因為溫度更低加上水氣充足，雪量明顯增加，凌晨過後更是大雪紛飛，讓上山追雪遊客相當興奮，有遊客不顧零下濕冷低溫，衝入雪中拍下白雪從天而降的美景，松雪樓路面和車輛車頂、引擎蓋上開始出現積雪，讓遊客大呼「終於等到下雪了，超美」。

今天清晨6時多，合歡山又一波降雪，合歡山區景觀一變，路面、邊坡已是白雪皚皚，加上霧氣縹緲，已是北國雪地風光。松雪樓副理吳瑞結說，合歡山這波降雪最深有3公分，7時後停止下雪，但山區相當濕冷，遊客上山務必做好保暖。