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春節近棗子、小番茄翻倍漲 嘉義市果菜市場量價齊揚
雲嘉南最大水果批發市場、嘉市果菜市場年節前交易熱絡，量價齊揚，許多民眾選購水果禮盒，果菜市場說，去年供需價格平穩，今年因極端氣候影響，果品產量少，應景柑橘、棗子、小番茄等價格翻倍漲，其中玉女小番茄平均價每公斤162元，消費者大呼吃不消。
受極端氣候影響，溫室玉女小番茄今年產況不佳，嘉義縣太保市種植面積約300公頃，是全台最大產區，傳出裂果、著果不佳，最嚴重果園有5成受損，產量銳減、批發商搶貨，產地價飆至每台斤250元，創下近10年歷史新高。
行政院主計總處公布去年10月消費者物價指數，7大類別，食品類飆漲幅度最大，水果、蔬菜分別上漲8. 81%及4.21%，其中水果以香蕉漲幅42.44%最高；農糧署調查，水果價格偏高原因，去年颱風接連襲台，重創蔬果產區，果樹復耕期較長，預估要到4、5月產量價格才會回穩，建議消費者可多買柑橘類等替代水果。
果菜市場昨天交易量10萬1300公斤，平均價每公斤71.1元，其中玉女小番茄均價最貴162元，香蕉72元，茂谷柑48元，椪柑30元，酪梨92元，棗子也破百元，但交易量少，進口水果蘋果最多最便宜，目前以美國產地占大宗。
許多消費者詢問國產水果價格，買不下手，改買進口水果，承銷商無奈說，果農看天吃飯，價格由供需決定，年節前買氣不錯，蘋果、棗子、洋香瓜、櫻桃、茂谷柑是熱門送禮水果。果菜市場為穩定市場行情，帶動買氣，推廣進口及國產水果禮盒作為年節伴手禮，開賣「春節水果禮盒」。
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