「最冷的時候還沒到」 賈新興：今夜至明晨合歡山還有降雪機會

強烈大陸冷氣團發威，全台各地冷颼颼。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天台北氣象站上午6時30分出現11.3度低溫，今天平地最低溫為馬祖的5.6度，本島平地最低溫為新北石碇的8.3度，署屬氣象站部分平地最低溫為雲林古坑10.5度。不過，「最冷的時候還沒到」。

預估最冷時間點，賈新興表示，明天深夜至下周一清晨，台北站低溫預估9.8至10.8度，有機會在輻射冷卻助陣下達到。嘉義以北空曠區低溫則有機會來到4至6度。

至於高山降雪方面，他說，今夜至明晨合歡山還有機會。桃園以北及宜蘭除了下周二高溫有機會突破21度，本周其餘時間高溫都不超過20度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。