真的冷！ 南港僅10.1度 鄭明典：清晨低溫來的有點意外

強烈大陸冷氣團發威，根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫為馬祖5.6度，金門也7.3度，本島平地最低溫為苗栗三灣和新北石碇的8.3度，台北市平地最低氣溫為南港區10.1度，平地各測站低溫前10名都在10度以下。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨低溫來的有點意外。

中央氣象署說，今天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今晨西半部及東北部地區低溫約11至13度，花東14至16度，雲林以北、宜蘭地區及金門仍有10度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象署發布低溫特報，苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。黃色燈號（寒冷）：台中市、南投縣、金門縣、連江縣。