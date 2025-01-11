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真的冷！ 南港僅10.1度 鄭明典：清晨低溫來的有點意外

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。本報資料照片
今天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。本報資料照片

強烈大陸冷氣團發威，根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫為馬祖5.6度，金門也7.3度，本島平地最低溫為苗栗三灣和新北石碇的8.3度，台北市平地最低氣溫為南港區10.1度，平地各測站低溫前10名都在10度以下。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨低溫來的有點意外。

中央氣象署說，今天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今晨西半部及東北部地區低溫約11至13度，花東14至16度，雲林以北、宜蘭地區及金門仍有10度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象署發布低溫特報，苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。黃色燈號（寒冷）：台中市、南投縣、金門縣、連江縣。

今天白天北台灣仍偏冷，高溫約14至16度，中南部及花東地區17至21度；澎湖全天13至16度，金門8至15度，馬祖8至10度；降雨方面，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖雲量較多，南部平地也有零星降雨，金門及馬祖為晴到多雲。

台北過去24小時溫度變化圖。圖／取自中央氣象署網站
台北過去24小時溫度變化圖。圖／取自中央氣象署網站

馬祖

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