馬祖5.6度！ 12縣市低溫特報 玉山積雪 下周三再有冷氣團南下

今天至下周一清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫為馬祖5.6度，金門也7.3度，本島平地最低溫為苗栗三灣和新北石碇的8.3度。

中央氣象署今晨再度發布低溫特報，苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。黃色燈號（寒冷）：台中市、南投縣、金門縣、連江縣。

今天強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，各地早晚仍寒冷，今晨西半部及東北部地區低溫約11至13度，花東14至16度，雲林以北、宜蘭地區及金門仍有10度左右或以下氣溫發生的機率。

今天白天北台灣仍偏冷，高溫約14至16度，中南部及花東地區17至21度；澎湖全天13至16度，金門8至15度，馬祖8至10度；降雨方面，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖雲量較多，南部平地也有零星降雨，金門及馬祖為晴到多雲。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，上山活動務必注意安全；今天北部、東北部2000公尺以上及中部3000公尺以上高山有降雪的機會，其中又以迎風面東北部山區降雪條件相對較佳。

位於玉山北峰的玉山氣象站昨晚再度降雪，氣象署表示，玉山昨晚9時35分降雪，直到昨天深夜11時50分停。由於風速較大，落下的雪被風吹走，導致積雪不平均，目前雪深約0至3公分不等。

明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

下周一清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大，下周二清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷；由於環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

下周三大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周四、下周五大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。