苗栗、新北8.3度 吳德榮：今高山飄雪、明轉晴冷探5度極端低溫

強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨本島平地最低溫依序是苗栗三灣、新北石碇都8.3度，宜蘭羅東也只有9.6度，台北市平地最低氣溫為南港區10.1度，各地區平地最低氣溫約在8至11度。

吳德榮說，今天至明晨強烈大陸冷氣團籠罩，大台北東側、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；北台灣白天高溫約僅14、15度，整天持續陰冷，中南部早晚冷，今晚、明晨部分平地的最低氣溫仍在10度以下。今天北部8至14度、中部11至20度、南部11至22度、東部10至19度，高山仍有飄雪的機率。農漁養殖業應注意氣象署「低溫特報」作好防寒措施，民眾注意保暖。

明天白天至下周一清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，吳德榮表示，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜強輻射冷卻發威，將創此波平地的最低氣溫，甚至於出現5度左右的極端低溫，而台北測站亦有短暫觸及寒流標準的機率，應續注意保暖、防寒害。

下周一白天起至周二各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。吳德榮表示，下周三另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下、北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷。下周四至周五晨強冷空氣籠罩，氣溫降至最低。下周五白天起至19日冷空氣逐日減弱。最新各國模擬的強度，僅比目前這波稍弱，以大陸冷氣團的機率為最高；但還不是最後定論，模式會繼續微調，應密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。