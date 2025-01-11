天氣展望 氣象署：2波冷氣團南下 第2周氣溫回升

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初與期末各有一波大陸冷氣團南下，各地氣溫偏低，降水以北部及東半部為主，第1周期中南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨。第2周起東北季

風減弱，各地氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。隨時留意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。