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馬祖6.3度 今起3天全台寒冷 下周三還有冷氣團報到

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
各地低溫預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
各地低溫預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

強烈大陸冷氣團發威，今天平地最低溫是馬祖測站的6.3度，金門也只有7.4度；本島平地最低溫為苗栗縣大河測站的8.3度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至下周一最寒冷，務必保暖。

今天強烈冷氣團影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，水氣仍然偏多，北桃基、宜花東有下雨機會。苗栗至屏東多雲或晴朗。明天、下周一強烈冷氣團持續影響，乾空氣籠罩，水氣減少，全台晴朗穩定好天氣。下周二強烈冷氣團短暫減弱，各地晴朗、溫度回升。下周三有一道鋒面北方掠過󠀠，北部、宜蘭有下雨機會，中部、南部維持晴朗；鋒面通過之後，另一股冷氣團南下，接近強烈冷氣團等級。󠀠

氣溫部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地低溫10至13度，白天陽光照射，氣溫稍微上升。西部平原空曠地區及內陸丘陵地，因輻射冷卻效應會相當明顯，今天、明天、下周一的清晨時段將有7至9度極端低溫出現。󠀠

下周一前低溫預估方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北至新竹、宜蘭、金馬，都會或市區10至12度、平原空曠區9至11度、內陸近山區8至11度、竹苗丘陵區8至11度。苗栗至台南、花蓮、澎湖，都會或市區10至12度、平原空曠區8至11度、內陸近山區7至11度。高雄、屏東、台東，，都會或市區12至15度、平原空曠區11至14度、內陸近山區11至14度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團

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