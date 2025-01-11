強烈冷氣團發威13縣市低溫特報 過年前冷空氣一波波

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署持續發布低溫特報，今起至下周一清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今天苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：台中市、南投縣、雲林縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，昨天受強烈大陸冷氣團南下的影響，台北氣象站的低溫降到了11.8度，終於正式達到入冬以來第一波強烈大陸冷氣團的標準，也就是台北站低溫降到了12.4度以下，不過跟寒流標準的10.4度仍有相差了一段距離。

今天台灣附近整體的水氣仍較多。天氣風險公司表示，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島以及中南部山區，還是會有些局部短暫陣雨。桃園以南到高屏地區，雲量偏多，或是有陽光露臉機會。高海拔山區仍籠罩在雲霧中，有機會出現局部固態降水如雪、冰霰等。

明天到下周一乾空氣明顯進入台灣附近。天氣風險公司表示，花東地區雲量仍多，其他地方都可望轉為晴有陽光的天氣型態。高海拔山區雲層散去之後，就不再有固態降水機會。

氣溫方面，天氣風險公司表示，今天雲層仍多，底層風力又大，看起來輻射冷卻條件還沒有非常好，但是冷空氣本身帶來的溫度已經滿低的北部、東北部白天高溫約12至15度，中部及花東地區白天高溫約17至20度，南部白天高溫約20至22度。台南以北到宜蘭一帶，空曠地區夜晚清晨低溫約8至10度，都市地區低溫約10至12度。

天氣風險公司表示，明天到下周一雲層散開，如果風力可以小下來，輻射冷卻的條件就會好很多，白天因為陽光露臉，各地高溫有回升趨勢。北部、東北部白天高溫會逐漸上升到17至19度，中部及花東地區白天高溫 將回到19至21度，南部白天高溫約22至24度。但是夜晚清晨發生輻射冷卻低溫的機會提高許多，台南以北到宜蘭一帶，空曠地區夜晚清晨低溫有可能降到6至8度之間，都市地區低溫也有機會降到10度上下。

未來天氣部分，天氣風險公司表示，下周二預估溫度會明顯回升；下周三將會是下一波大陸冷氣團南下的時間點，強度可能也不弱，台南以北到宜蘭空曠地區可能又有機會出現10度或以下低溫，型態仍將偏向乾冷型為主。

天氣風險公司表示，依照一些中長期的預報資料來看，後續一直到過年前，似乎都還是會有冷空氣陸續要南下的預測，比較冷的溫度有繼續維持的可能性。