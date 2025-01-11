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最強冷氣團發威 玉山、嘉明湖降雪
受強烈大陸冷氣團影響，玉山北峰昨上午七時許降雪，至上午八時許停，積雪約○點五公分，主峰頂石碑也都結凍白了頭，玉山主峰、北峰都被白雪覆蓋，形成一片銀白美景。中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團預計影響到下周一清晨，北部、東北部及中部地區高山也有機會再迎降雪。
合歡山昨天凌晨氣溫零下三度，加上水氣充足，三時許先下起冰霰，落到汽車發出陣陣如同倒豆子的聲音，不久冰霰停止，飄下片片雪花，邊坡、路面都被白雪覆蓋，在武嶺的遊客大喊「下雪了，好美」，雪勢忽大忽小，但仍不減遊客興致。
向陽山屋、嘉明湖山屋附近因水氣充沛，加上氣溫低於零度，昨天凌晨也降雪，二時許開始飄雪，自海拔二八八○公尺的向陽山屋到海拔三千多公尺的嘉明湖山屋皆可見，積雪達三到五公分。太平山海拔在二千公尺以上，被視為有機會降雪，是追雪族的關注重點，近日太平山莊訂房率約百分之九十五。
中央氣象署預報員張竣堯指出，今天桃園以北、東半部、恆春半島地區及西半部山區有局部短暫雨，南部有零星短暫雨，明起天氣將明顯轉乾，僅花東有零星雨，下周一清晨在輻射冷卻加持下，竹苗近山區不排除有八度低溫，恐達寒流等級。
張竣堯說，下周一白天至周二短暫回溫，周三大陸冷氣團南下，且南方雲系北移，剩東部平地為多雲，其他地區有雨；周四、周五受大陸冷氣團影響，但已轉乾，各地晴到多雲，僅東半部有局部短暫雨。
張竣堯指出，今晨北部、東北部兩千公尺以上高山，及中部地區三千公尺以上高山有機會再迎降雪。下周一清晨環境明顯轉乾，在輻射冷卻加持下，西半部僅十至十二度，花東十二至十四度。
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