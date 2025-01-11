健保輸液價沒誘因 藥廠不想簽約

「醫院排隊等著簽約，不想簽也不敢簽」，國內某協助緊急生產輸液的製藥廠，昨參與食藥署緊急召開的會議後，被要求盡快與中小型醫院簽約，提前安排輸液出貨，但該業者指出，永豐全產線即將恢復，他們僅是應急增產，做一袋五百毫升輸液，健保給付卅幾元，背後得付出千萬成本，以符合超高規格的規定，根本入不敷出、毫無誘因。

永豐輸液停業後，藥界就曾指出，永豐之所以一家停業撼動全台，是因為台灣幾乎只剩永豐一家在生產輸液，輸液的健保價格差，國內藥廠早就不做台灣市場。

不具名的藥界人士指出，永豐案後健保提升輸液價格，從廿五元提升到卅元，他笑稱「這只是回到卅年前的價格」，健保尚未成立前，五百毫升的輸液就是賣卅元，有了健保後，給付廿五元還削價競爭，早就沒利潤，要不是此次食藥署不斷打電話拜託幫忙生產，是不可能投入輸液產線。

食藥署近年推動ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ，生產輸液的規格也大幅提升，他指出，一條產線投資的成本就將近千萬，賣一包幾乎沒利潤的輸液，從永豐停工後，七家製藥廠協助生產輸液，不少醫療院所希望可以簽訂合約穩定供貨，他說「能不簽就不簽」，輸液價格之後若不能比照專案進口價，等同虧本，將逐步退出市場。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，健保署去年因應永豐案，去年十月已提升輸液支付價格，提升一二○項輸液的支付價，增加健保二點五億的支出，如百分之○點九氯化鈉生理食鹽水五百毫升，從原本廿五元提升到卅點五元；一千毫升從卅五元提升至四十三元；專案進口支付價為五百毫升輸液四十元、一千毫升五十二元，總支應十一億元。健保署指出未來不排除再調升輸液支付價。