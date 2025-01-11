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醫院又缺輸液！食藥署：物流慢、非缺貨

聯合報／ 記者賴昀岫林琮恩李青縈／台北報導
年關將至，多家醫院爆出輸液供貨不足，多款品項庫存量低於七天，甚至已無庫存。記者曾原信／攝影
年關將至，多家醫院爆出輸液供貨不足，多款品項庫存量低於七天，甚至已無庫存。記者曾原信／攝影

年關將近，國內輸液又爆缺貨危機，市場有百分之卅輸液缺口難填，食藥署昨召開「輸注液供應宣導會議」，會後指出，通報缺貨多為中小型醫院，其原因是年關前物流量大，以及原物料延遲到貨所致，非「實質缺貨」，目前國內輸液的庫存量可供應至農曆年後。但台灣社區醫院協會指出，廠商已告知年後供應才會平穩。

國內輸液大廠永豐去年五月因產線等多項缺失屢未改善，遭勒令停業，卻爆發嚴重輸液危機，讓大型醫院等急向社區藥局調貨，當時食藥署協調國內七家藥廠增加產能，同時開放專案進口，以補足永豐每個月可生產二百萬袋的輸液產能，但該方案僅維持半年，近期又再爆出「輸液危機」。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，專案輸入暫停後，國內的產能一直拉不上來，永豐近期雖恢復產能，但僅恢復百分之五十，其餘百分之廿是靠專案進口的輸液，剩餘百分之卅仍是缺口，目前中小型醫院缺貨情形最為嚴重。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，各家醫院輸液庫存狀況不一，且廠商供貨持續不穩定，近期已被告知輸液供貨若要穩定，得等到農曆年後。

新光醫院盤點院內輸液品項，有三種款式的輸液庫存僅剩一到二周、台大醫院的庫存量足夠，但近期到貨的時間，多會被延後二到三天、林口長庚醫院則是部分品項的輸液庫存低於七天、台北中山醫院則是缺一千毫升的輸液。

食藥署副署長王德原表示，每逢農曆春節，各家醫院的藥物備貨量都會增加，當物流運送量增加，就會導致部分國產廠商的輸液原物料延遲到貨，影響到後續排程。

王德原說，昨召開的會議，除了呼籲醫界不要囤貨，藥界加緊生產，同時也協助調貨，如果輸液無法如期到貨，將會調度專案進口的輸液給有需要的醫療院所，現有庫存可至農曆年後。昨原訂的會議名稱為「輸注液供應宣導會議」，為感謝藥界協助，將名稱改為「優化我國藥品供應鏈計畫成果及輸液廠商表彰會議」，現場頒發獎狀表揚。

衛福部次長林靜儀說，截至去年十二月十三日，專案輸入的五百毫升品項尚有八十五萬袋、一千毫升有廿五萬袋，其他和醫院簽合約的廠商，則依照合約供貨，供貨廠商有南有北，目前正在輔導醫療機構要和藥廠簽合約，才能更精準統計數量。

庫存 輸液 食藥署

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