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冷氣團來了…朝5晚8最危險 不出門也要注意保暖

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
選購毛毯建議認明有歐盟無毒認證、且通過「OEKO-TEX® Standard 100」紡織標章檢測，代表毛毯的每一根線與輔料對人體都安全無毒，母嬰長輩使用更安心。圖/芮格居家提供
選購毛毯建議認明有歐盟無毒認證、且通過「OEKO-TEX® Standard 100」紡織標章檢測，代表毛毯的每一根線與輔料對人體都安全無毒，母嬰長輩使用更安心。圖/芮格居家提供

一年當中最冷的月份在1月，入冬後冷氣團一波波，強烈大陸冷氣團南下，強度逼近「寒流」等級，衛福部國民健康署指出，氣溫低容易誘發心臟病與中風的急性發作時間在「朝5晚8」，即使待在家裡不出門也要注意保暖

低溫對健康的危害不少，但是許多人自恃身強體壯或不怕冷而穿少了。冬季切記居家小心著涼感冒，尤其長輩小孩在沙發、書桌前久坐，建議腰腿蓋條小毛毯做好保暖，室內戶外的溫差要注意，門窗不要完全緊閉，須適度通風。

衛福部國民健康署指出，氣溫低容易誘發心臟病與中風的急性發作，一天裡又有「朝5晚8」的雙峰現象，即清晨5時至9時（起床前至起床後的4小時內），和晚上8到9時（晚餐後）。

尤其本身具有高危險因子的病人應特別小心，包括患有糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病、抽菸、酗酒、肥胖、缺乏運動，以及本身或家人曾患缺血性心臟病的人、嬰幼兒、老人、慢性疾病者、正服藥治療者、早出晚歸或輪值大夜班的民眾，都要提防緊閉門窗的溫暖室內與寒冷戶外的溫差，極可能造成血壓突然升高，促發心臟病及中風急性發作。

家裡有老人小孩，或是正在為升學努力K書的學子，可準備輕軟的毛毯，隨手取來蓋在腿上或披在身上，讓身體保暖。

為了避免家人因寢具而產生肌膚敏感、紅腫發癢的困擾，可選購有「OEKO-TEX® Standard 100」歐盟認證標章的優質法蘭絨毛毯，環保印染不掉色，避免紡織品殘留影響人體健康的有害物質，又可以整條放洗衣機水洗的，讓毯子時時保持清潔，也讓家人整個冬天都能被包圍在溫暖舒適中。

保暖 冷氣團 心臟病

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