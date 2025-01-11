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健康你我他／婆媳互相著想 攜手過好年

聯合報／ 文／劉惠玲（苗栗市）
我迎來第3年與兒媳相處過年。圖／劉惠玲提供
我迎來第3年與兒媳相處過年。圖／劉惠玲提供

現代的婆婆對於晚輩年節回家圍爐團圓，感覺誠惶誠恐得多。我為了新婚的小倆口著想，別讓兒子在媽媽與妻子間產生為難，我沒有主動要求兒媳幫忙做家事。

兒媳過門3年，將要迎接第3個春節到來，傳統過年免不了年前大掃除、除夕祭祖，接著年夜飯、給壓歲錢紅包，走春往來親友間拜年等。我原本以為年輕輩會抗拒繁瑣，但兒媳從第一年的春節假期開始，即催促我兒趕緊一起回鄉，想趕在過年前為家裡做最後的掃除工作，或幫忙洗車、整理前後院環境，真讓我喜出望外。

最難能可貴是，她貼心買回大白鯧當年菜「年年有餘」，還帶了外子最愛的高檔威士忌，年夜飯圍爐時刻玻璃酒杯注入金黃琥珀色漿液，配上一桌子佳肴，有滿滿的幸福感。

我曾經擔心年節期間婆媳要共同完成傳承的勞務，因此產生戰戰兢兢的心態，然而，一晃眼將迎來第3年與兒媳相處過年，如今我兒夫妻還攜回可愛嫩孫，讓我抱得滿心歡喜，有愛就有包容與體諒，互相為彼此著想，盡量符合對方理想，誰說婆媳不能攜手過好年呢。

年夜飯 春節

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