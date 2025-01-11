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愛肝達人站／胃食道逆流、精液逆流 哪一個比較嚴重？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

俗語說：「人往高處爬，水往低處流。」

水往低處流，是重力現象。人是直立動物，自然口水往肚子吞，胃酸往下流動，腸子幫助食物的消化吸收。精液也是由貯精囊出來經由尿道射出體外。但如果這個自然現象亂了，就會有種種病症出來。

近年來有關逆流—逆天而行的疾病首推「胃食道逆流」，它幾乎成了新的國民病。胃食道逆流是指在胃的胃酸逆流到食道內引起食道的灼傷變性，引起胸口灼熱、胸悶等症狀，症狀很像心臟出了問題。

近幾十年來，喝咖啡成為國人的新生活習慣，早年台灣人有喝茶的習慣，但只限於中老年人，「老爺子」們品茶之用，但時至今日，喝茶的人也有增加，但喝咖啡幾乎成為現代男女老少的必需品。

其原因一方面是西風東漸，一方面也許是現代人生活緊張，一方面也是便利商店普及，取得方便之故。

咖啡與茶都會刺激胃酸分泌，而咖啡刺激的力道更強。此外，兩者都會讓人成癮，大腦中會有記憶，因為喝了咖啡會讓人精神振奮，讓人產生愉悅感，但如果喝多了或體質對咖啡較敏感，胃酸分泌過多，胃酸就會由胃逆流到食道，食道因而灼傷而產生變性，甚至產生食道癌。

尤其喝完後馬上躺平，加上如果胃與食道間的賁門鬆掉了，胃酸更容易逆流到食道去，引發各種症狀，有些人睡覺起來喉嚨有痰、有時聲音沙啞，通常都是胃酸逆流所引起。

至於精液逆流，是指射精時，精液本來應該由上往下由尿道射出來，但此時精液反而逆流到膀胱內，男性雖有射精之感，但精液中無精子，變成空包彈，造成男性不孕之因。

精液逆流是由於膀胱頸部的括約肌鬆了，其最常見原因是攝護腺手術後所引起的，因為手術時有可能傷了膀胱頸的括約肌，或傷了神經所致。雖然男性有快感，但一旦知道自己是空包彈，對自尊心是一大打擊，而想懷孕的女性也會希望落空。

總之，不管是胃食道逆流或精液逆流都是逆天而行，反其道而行之，要避免這種結果，前者避免喝太多咖啡或茶，後者則是要請泌尿科醫師為你做攝護腺手術時刀下留情了。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

咖啡 手術 肝病

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