院長講堂／醫療虛實整合 做最接地氣社區醫院

台北市立聯合醫院陽明院區院長邱逸淳認為，「醫師是一個可以幫助人的行業」，他期許位於天母地區的陽明院區，成為最接地氣的社區醫院，真正實現醫療虛實整合，讓民眾在愉悅感受中獲得妥適的醫療照顧。

畢業於高雄醫學院醫學系的邱逸淳，25年前選擇當「內外兼修」的泌尿科醫師，行醫之路從台北榮總泌尿外科住院醫師開始，一待就是5年的紮實訓練，接著在羅東博愛醫院泌尿外科服務2年，讓宜蘭縣民不再舟車勞頓北上就醫，也能享有微創等先進醫療手術治療。

台北市立聯合醫院陽明院區院長邱逸淳。圖／邱逸淳提供

不斷自我精進的邱逸淳，考上國立陽明大學醫工所博士班，且適逢北市聯醫整併初期，於是2006年回到台北忠孝院區服務，不但要讀書，還得兼顧一家五口的親子生活，他直呼「時間緊到軋不過來，還好有老婆、雙方家長與師長支持」，順利於4年半取得博士學位。

醫病溝通 比醫學技術更重要

「以前覺得醫學技術最重要，醫師有絕對的權威，其實醫病溝通更是重中之重。」邱逸淳回憶說，曾為一名88歲老先生成功執行體外震波碎石，但患者從未回診追蹤，隔年被消化外科醫師確診胃癌後，家屬跑來質疑他，要是有提醒異樣，就能及早治療。從此他養成一個習慣，「我會把未到診的病人資料及報告，全部看過一遍，必要時電話通知」。

2013年邱逸淳加入北市聯醫醫療品質暨病人安全委員會，透過系統可掌握提醒有疑慮患者的病況，例如報告異常，即簡訊通知醫師追蹤當事人等系統性作為，保護病人安全。他也會盡量收集病人在其他院所的看診紀錄，綜合性提供相關科別追蹤的建議，不少人因此早期發現胃癌、肺癌等。

完整區域聯防 連結居家醫療

2017年邱逸淳被任命為北市聯醫品質管理中心主任，2019年接任和平婦幼院區副院長，站在新冠肺炎抗疫最前線，2021年協助成立萬大前進指揮所且肩負駐站指揮官重責。2022年接任教研防疫資訊副總院長，2023年兼林森中醫昆明院區代理院長，2024年7月16日接掌陽明院區院長。

邱逸淳說，陽明院區為醫療兼具公衛與社區連結的重鎮，不只家醫科、小兒科等傳統強科，近年重點發展泌尿科、骨科等，以20年發展藍圖，規畫與7大院區儀器設備互補合作、醫師跨院協作，在完整區域聯防基礎上，連結醫院外的居家醫療，因應超高齡社會的長照領航，以全國最好、最接地氣的社區醫院為首要目標。

在醫療前線25年來，邱逸淳印象深刻的是疫情時期的北農群聚事件，身為駐站指揮官，每天回到家幾乎超過半夜12點，有一次等門的兒子假裝嚴肅地說，「爸，我知道你今天對社會國家貢獻卓越，可是你對我們家的貢獻應該是零」，因此給他一個補救機會，洗完水槽的碗就當作今日的貢獻。

邱逸淳說，雖然事後得知是玩笑話，卻也是家人心聲的小小表達，十分感謝家裡永遠的支援；工作、生活的平衡確實重要，即使為醫院、社會和國家奉獻許多，仍不要忘了永遠的家人。也因處在高壓的工作環境下，他以前會陪伴孩子騎腳踏車、跑步，現在則是常回苗栗鄉下及爬山健行，「接觸大自然，從中獲得每周間的一個逗點」。

追求「能吃、能動、能記憶」

隨著年紀增長、基礎代謝率變差，邱逸淳說，飲食上會強化補充蛋白質，也會控制食物的攝取分量，畢竟稍微吃多，體重就容易攀升，而適度運動也是不可少，「能吃、能動、能記憶」是漸有年紀後，追求的3大目標。

每個人都是自己身體的主人，邱逸淳認為，大眾應培養良好的健康識能，定期健康檢查，早期發現、早期治療，「要好好的為自己健康當責，不然醫師總有一天會等到你」。

2018年花蓮之旅，邱逸淳（右二）全家騎完腳踏車逛夜市，對蔬菜情有獨鍾。圖／邱逸淳提供