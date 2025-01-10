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健保給付太低讓廠商不願生產輸液 健保署著手修法鬆綁

健保給付太低讓廠商不願生產輸液 健保署著手修法鬆綁

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
農曆春節將至，各地醫療院所再爆「輸液荒」；健保署目前透過預告修法，有機會再放寬輸液支付既格。記者曾原信／攝影
農曆春節將至，各地醫療院所再爆「輸液荒」；健保署目前透過預告修法，有機會再放寬輸液支付既格。記者曾原信／攝影

去年爆發輸液荒，經歷專案輸入、製造後，今年初又有部分醫院傳出供應吃緊，衛福部表示，過年前備貨量增加，已經開始協調，數量足夠。然而，藥界直言健保價格太低，如果不比照專案價給付形同虧本。健保署副署長龐一鳴表示，部分輸液給付已達上限，目前已經著手修法改善。

輸液大廠永豐化工，去年5月因多項重大違規及許可證到期，獲展延前不得製造，衛福部啟動專案輸入、國內增產雙管齊下因應，健保署更重新審核價格。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，去年8月會議通過調整輸液相關18個分組共120品項的支付價，財務衝擊約2.5億元。以0.9％氯化鈉生理食鹽水為例去年10月已經調整健保給付價格，從原本500c.c.支付25元、1000c.c.支付35元；調高為500c.c.支付30.5元、1000c.c.支付43元。

另外，因應輸液缺貨啟動專案輸入，專案價格為500c.c支付40元、1000c.c.支付52元。相關專案輸入及專案製造預算，由行政院公務預算11億元支應。

龐一鳴表示，調整後的輸液健保支付價格，部分已經到達給付上限，因此去年底已經啟動修法預告草案，目前還在預告期，草案通過後未來有機會再調整輸液支付價格。另，健保署也呼籲醫療院所以契約供應方式，確保輸液來源穩定。

健保署 輸液 龐一鳴

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