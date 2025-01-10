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康芮颱風農損救助發放率不到10％ 農業部點名這3縣市

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
康芮颱風威力強大，南投縣不少農用網室棚架慘遭破壞。圖／南投縣政府提供
康芮颱風威力強大，南投縣不少農用網室棚架慘遭破壞。圖／南投縣政府提供

去年多個颱風連續侵台，造成農林漁牧業受到嚴重災損農業部為協助農、漁民儘速恢復生產，公告農業天然災害救助地區及品項。農業部指出，截至今年1月6日止，113年風災已撥付約54億元救助金至各公所。針對去年11月侵台的康芮颱風災損救助金，農業部今點名發放執行率低於10%的南投縣、雲林縣及台南市，呼籲加快動作，協助在農曆春節前將救助金撥入農、漁民帳戶。

農業部說明，依據農業天然災害救助辦法規定，災害公告後翌日起10個工作日內，農民應向受災地公所提出申請，30日內由基層公所完成實地勘查；直轄市、縣(市)政府於7日內完成抽查及現金救助核定後，農業部即可撥付救助金至公所。為儘快協助受災農、漁民，農業部近年已大幅簡化措施認定等作業流程。

農業部表示，113年凱米颱風、山陀兒颱風及康芮颱風分別對台灣不同地區造成災損，災損面積廣大者，農業部第一時間已採全品項公告救助；而於特定地區及作物損害嚴重者，並公告採簡化措施減少公所勘查人力運用，加速核定救助案件之時間。

農業部說，鑑於救助案件須經直轄市、縣(市)政府核定後，才能報送農業部據以撥付救助金，近期卻接獲農民陳情尚未收到農業天然災害救助金，經查凱米颱風及山陀兒颱風已發放救助金額達9成以上；另去年11月初侵台的康芮颱風，目前仍陸續公告遲發性災損救助，發放救助金比例約有5成，對於執行率10%以下的南投縣、雲林縣及台南市政府等，農業部呼籲該等直轄市、縣(市)政府儘速辦理相關作業，共同協助受災農、漁民領取救助金，恢復農業生產。

康芮颱風 災損 農業部

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