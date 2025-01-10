「綠野仙蹤渡假旅館」開發緊鄰部落惹議 環評初審仍過關

環境部今下午召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，因渡假旅館位置緊鄰Pinaski（下賓朗）部落傳統聚會所，基地更是舊部落原址，形同在部落祖靈安息處正上方蓋飯店，Pinaski族人今二度北上抗議，要求開發單位撤案、環評委員駁回此案。但今天會議仍決議此案通過環境影響評估初審。

「綠野仙蹤渡假旅館」基地位於卑南鄉下賓朗部落東南側，面積約2.18公頃，規畫建造旅館大樓一棟、渡假別墅11棟，共有客房177間，可容納約400名旅客。

台東Pinaski下賓朗部落族人今於第二次環評初審會前召開記者會，控訴「綠野仙蹤渡假旅館開發案」嚴重侵犯部落文化權與居住安寧。下賓朗部落祭典委員孫少中批評，開發案基地不僅與部落零距離，更直接坐落在部落舊社之上，等同在部落祖先、祖靈安息處正上方蓋飯店，部落無法容忍這種毫無尊重的土地使用方式。

下賓朗部落主席曾天福則說，開發基地及周邊進入部落之道路寬度不足，尤其是台9線綠色隧道要轉進部落的出入口，本就是部落通行要道，無法負荷開發案帶來的交通影響，且開發商的道路規劃有迴轉過大、動線雙向衝突等問題，不僅極不可行，也嚴重影響族人安全。

環境權保障基金會專職律師羅芳晨表示，依原基法第21條意旨，本案應經部落諮商同意，部落既明確拒絕本案，則已無理由續行開發。本案環說書更自承台東旅宿供過於求，可見開發大量體的飯店根本欠缺必要性。

參與會議的原民會代表說，該區域屬於部落傳統領域，建議開發單位應跟部落充分溝通，避免產生不必要爭議。有環評委員質疑，此開發案涉及農地變更使用目的，變更行為不可逆，開發論述必須具備足夠的開發需求性、合理性，但根據數據顯示，台東旅館供過於求，再開發旅館是否真有其必要？也有委員要求開發單位補充說明廢棄物處理機制的負荷能力，以及旅館廚餘對生態環境的衝擊。

經環評委員討論，認定該案無環評影響，無需進行第二階段環境影響評估，最後決議通過該開發案環評初審，但要求開發單位強化說明與台東縣國土計畫的符合情形，並依據台東縣整體觀光、旅運及住宿需求提出合理規畫，同時強化對鄰近文化資產、部落居民生活安全、傳統文化、交通等影響評估及對策，持續加強與部落鄉親溝通，提出具體可行的衝擊減輕措施。待補件後再提環評大會審議。