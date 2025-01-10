司馬庫斯櫻花季 2／8起採遊客總量管制

新竹縣政府今天說，司馬庫斯櫻花季來臨，從2月8日至3月9日交通總量採管制，每天車輛上限為汽車50輛、機車100輛，須有通行證才可進入，通行證在1月16日開放申請。

新竹縣政府今晚發布新聞稿指出，考量道路安全、環境承載量及遊憩品質，公告「114年司馬庫斯櫻花季聯外道路交通總量管制措施」，2月8日至3月9日管制期間，所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落。

縣府說，通行證從1月16日上午9時起開放申請，每天車輛上限為汽車限定50台、機車100台，總量額滿後即停止開放申請，民眾需配合管制措施，避免交通受阻。

縣府表示，管制路段為司馬庫斯產業道路，是竹60線39K起、泰崗岔路口至司馬庫斯部落間路段。

縣府指出，管制期間實施夜間淨場，2月8日至3月9日每天晚上8時至次日清晨6時部落園區停止開放，不過申辦當天住宿、露營遊客及工作人員除外，而住宿與露營的遊客量共500人。

縣府表示，通行證申請日期從1月16日9時起，採線上申請，申請通行證網址為https://www.smangus.org/permit_request.php。