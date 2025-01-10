快訊

逃亡24年！資深角頭「陳老師」討債奪命 士林地院一審判15年

被當人類地雷探測器！ 入俄參戰北韓軍使用「絞肉機」戰略

鬼鬼吳映潔無預警未婚當媽！ 陸網熱搜「一面倒留言」四個字

聽新聞
0:00 / 0:00

司馬庫斯櫻花季 2／8起採遊客總量管制

中央社／ 新竹縣10日電
司馬庫斯櫻花季每年吸引許多遊客朝聖。新聞示意圖。聯合報系記者余承翰／攝影
司馬庫斯櫻花季每年吸引許多遊客朝聖。新聞示意圖。聯合報系記者余承翰／攝影

新竹縣政府今天說，司馬庫斯櫻花季來臨，從2月8日至3月9日交通總量採管制，每天車輛上限為汽車50輛、機車100輛，須有通行證才可進入，通行證在1月16日開放申請。

新竹縣政府今晚發布新聞稿指出，考量道路安全、環境承載量及遊憩品質，公告「114年司馬庫斯櫻花季聯外道路交通總量管制措施」，2月8日至3月9日管制期間，所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落。

縣府說，通行證從1月16日上午9時起開放申請，每天車輛上限為汽車限定50台、機車100台，總量額滿後即停止開放申請，民眾需配合管制措施，避免交通受阻。

縣府表示，管制路段為司馬庫斯產業道路，是竹60線39K起、泰崗岔路口至司馬庫斯部落間路段。

縣府指出，管制期間實施夜間淨場，2月8日至3月9日每天晚上8時至次日清晨6時部落園區停止開放，不過申辦當天住宿、露營遊客及工作人員除外，而住宿與露營的遊客量共500人。

縣府表示，通行證申請日期從1月16日9時起，採線上申請，申請通行證網址為https://www.smangus.org/permit_request.php

司馬庫斯 新竹 櫻花季

延伸閱讀

司馬庫斯櫻花季2月8日起 16日通行證開放申請

外國旅客慘兮兮…武陵農場櫻花季去年遊客創新低 業者嘆民眾都出國

武陵農場櫻花季交管措施出爐 明起預售6路線接駁車票

誇張！天氣放晴 民眾闖入學校露營曬帳棚 挨批「你家嗎？」

相關新聞

「綠野仙蹤渡假旅館」開發緊鄰部落惹議 環評初審仍過關

環境部今下午召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，因渡假旅館位置緊鄰Pinas...

饗饗疑食物中毒遭停業 2周內逾萬訂位者可退訂金或改期

饗饗微風信義店疑似食物中毒案，1月7日遭北市衛生局勒令停業迄今。北市法務局今邀饗賓公司溝通，業者承諾返還2倍定金共100...

饗饗疑中毒案 北市：無法用餐者加倍返還定金

台北市法務局今天表示，針對「饗饗」餐廳疑食物中毒案，饗賓公司承諾停業期間無法用餐的消費者，加倍返還定金

合歡山入夜有下雪機率 台14甲翠峰至大禹嶺封路

合歡山今天降冰霰，吸引「追雪族」頂著凍寒低溫上山；交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段有局部路面結冰及固態降水機率，今...

司馬庫斯櫻花季 2／8起採遊客總量管制

新竹縣政府今天說，司馬庫斯櫻花季來臨，從2月8日至3月9日交通總量採管制，每天車輛上限為汽車50輛、機車100輛，須有通...

饗饗信義店疑食物中毒案擴大 醫提醒可能症狀

饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，醫師提醒，急性腸胃炎病因多半是病毒或細菌引起，前者有時合併上呼吸道感染症狀，但若發燒、肚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。