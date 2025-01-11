橘世代／超高齡社會【現況篇】挑戰高齡照護 義大利推機器人當照護者

路透報導，義大利預計，到二○五○年之前，可能有三分之一人口是六十五歲以上長者。該國國家統計局近日調查，義大利需逐步調升退休年齡，以維持財政與勞動力平衡。預計二○五○年後退休的民眾，若想領取府養老金，需等到近七十歲才能退休。

義大利是全世界繼日本之後，人口老化最嚴重的國家。義大利國家統計局日前在國會聽證會指出，根據退休年齡估算公式，自二○二七年起，退休年齡應延至六十七歲三個月；此後逐年延後，到二○五一年起，退休年齡將延至六十九歲六個月。

義大利家庭養老受挑戰，面臨將長者送往安養機構可能承擔的罵名，卻又難以自行照護長者，聘請外籍看護成為選項。為避免聘用外籍勞工權益規定所產生的成本，義大利多數民眾選擇非法雇用外籍看護，連教會都協助媒合。

義大利政府也意識到問題嚴重，在今年預算撥出多達十億歐元（約台幣三百四十億元）解決人口危機。他們將為低收入長者引進新的福利補貼。一份政府文件顯示，其中一項措施是每月提供一千三百八十歐元（約台幣四萬七千元）的「統一補助金」，支援嚴重需要福利的八十歲以上貧困長者。

義大利政府稱也將研究獎勵措施，激勵更多屆滿退休年齡人士留在就業市場，也可望在延後退休年齡後，小幅提高養老金金額。民間機構也加入協助長者照護的行列。義大利天主教教會除了改設養老與日托空間，還會提供社區送餐服務。紐約時報指出，義大利也嘗試推廣使用機器人協助照護陪伴，讓照護者喘息。