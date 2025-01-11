聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／超高齡社會【現況篇】鼓勵高齡僱用 日本每4長者1人在工作

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
比我們早一步進入高齡少子社會的日本，其企業經營策略值得參考。路透
比我們早一步進入高齡少子社會的日本，其企業經營策略值得參考。路透

日本社會早在二○○五年邁入超高齡社會，是全世界最早進入超高齡社會的國家之一，日本因應高齡的各項政策也是全世界關注焦點 。目前日本政府修改法案鼓勵長者就業，並計畫未來應用科技因應長者健康和照護議題，企業也抓住商機推出相關產品和服務。

日本已故首相安倍晉三執政時就提出政策，將擴大六十五歲以上長者就業作為其「新經濟戰略」的核心之一。日本政府也在二○二一年四月開始實施「高齡者僱用安定法」修正案，鼓勵一般企業提高退休年齡至七十歲，及逐步廢除屆齡退休制等。

各地方政府還推出專屬長者的就業輔導服務。直到今年，日本總務省的勞動力調查顯示，去年六十五歲以上受僱人口達創紀錄的九一四萬人，每四名長者就有一人還在工作。

日本政府對高齡化也提出其他因應措施。他們在二○一六年提出「超智慧社會」計畫，預計二○三○年後，虛擬空間和實體空間高度融合，借助人工智慧、大數據和機器人等科技，解決高齡少子化的問題。

日本「二○一六年科學技術白書」描繪的未來社會顯示，長者穿戴監測裝置將成為日常。人工智慧會立刻分析血壓等即時健康數據，必要時由醫師視訊看診，再用無人機將用品配送到病患家。長者家中的機器人也會共享相關資訊，可根據醫師指示提供飲食建議，及提供照護協助。

日本企業也試圖抓住超高齡化社會的商機。他們從最初將長者視為特定形象，到認識到也有長者非常樂意接受新產品，並開始根據需求提供產品，進而催化「消齡商機」。

消齡化是指進入超高齡社會的日本，各年齡價值觀差距縮小現象。經常被日本媒體報導的消齡商機，就是一九九○年代平成文化的再流行。時隔近卅年，全新製作的「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」就是其中一個例子。

數位版看這裡

怎迎接超高齡社會

百年前難以想像，未來人類的生存危機不再是戰爭、疾病帶來的死亡，而是必須對抗壽命變長帶來的「傷害」，來看看面對「超高齡社會」，個人應該做好哪些準備。

日本 醫師

延伸閱讀

招牌歌點閱破1.5億次 日本Rokudenashi將來台開唱

日本法政大學揮鎚傷8人 韓籍女大生揭動手原因：遭集體無視

日本外相岩屋毅訪韓時機點惹議 自民黨議員：恐會像小丑一樣

影／負債流浪街頭 日本大叔靠「誇獎人」日薪2千元

相關新聞

醫院又缺輸液！食藥署：物流慢、非缺貨

年關將近，國內輸液又爆缺貨危機，市場有百分之卅輸液缺口難填，食藥署昨召開「輸注液供應宣導會議」，會後指出，通報缺貨多為中...

健保給付太低讓廠商不願生產輸液 健保署著手修法鬆綁

去年爆發輸液荒，經歷專案輸入、製造後，今年初又有部分醫院傳出供應吃緊，衛福部表示，過年前備貨量增加，已經開始協調，數量足...

最強冷氣團發威 玉山、嘉明湖降雪

受強烈大陸冷氣團影響，玉山北峰昨上午七時許降雪，至上午八時許停，積雪約○點五公分，主峰頂石碑也都結凍白了頭，玉山主峰、北...

坊間課程良莠不齊 彭啟明：台灣太瘋ESG 該降溫了

隨減碳成為全球趨勢，綠領人求需求近年大增，卻也徒增亂象，坊間標榜淨零、碳權、ＥＳＧ的課程品質良莠不齊，且不具官方認證效力...

橘世代／2025台灣進入超高齡社會 生育、醫療、社福政策面臨挑戰

內政部統計，去年十一月全國六十五歲以上老年人口達百分之十九點一，距離世界衛生組織（ＷＨＯ）定義的「超高齡社會」，老年人口...

康芮颱風農損救助發放率不到10％ 農業部點名這3縣市

去年多個颱風連續侵台，造成農林漁牧業受到嚴重災損，農業部為協助農、漁民儘速恢復生產，公告農業天然災害救助地區及品項。農業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。