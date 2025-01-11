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橘世代／2025台灣進入超高齡社會 生育、醫療、社福政策面臨挑戰

聯合報／ 記者魏忻忻李樹人／台北報導
台灣今年將正式成為超高齡社會的一員，高齡者應是社會的資產，如何讓人生不老而美麗，並有意義，是當前重要課題。記者杜建重／攝影
台灣今年將正式成為超高齡社會的一員，高齡者應是社會的資產，如何讓人生不老而美麗，並有意義，是當前重要課題。記者杜建重／攝影

內政部統計，去年十一月全國六十五歲以上老年人口達百分之十九點一，距離世界衛生組織（ＷＨＯ）定義的「超高齡社會」，老年人口達兩成，已不到一個百分點。新年伊始，尚不知二○二五年的歷史將如何書寫，但勢必標記台灣自此進入超高齡社會。

根據ＷＨＯ定義，六十五歲以上老年人口占總人口達百分之七，稱為「高齡化社會」，我於一九九三年「達標」；「高齡社會」指老年人口達百分之十四，台灣於二○一八年躋身高齡社會之列。目前六十五歲人口以每月近百分之零點一的速度上升，預計今年八月或九月可破百分之廿，台灣正式進入「超高齡社會」。

半世紀來 老年人口比率翻倍

聯合國統計顯示，半世紀以來全球六十五歲以上人口幾乎翻了一倍，從一七七四年的百分之五點五，去年飆升至百分之十點三，估計未來廿年內，全球六十五歲以上人口總數將翻倍成長，其中八十歲以上高齡人口更大幅增加。而人口成長趨緩、減少是國際趨勢，從去年起，全球包括台灣，已有四分之一個國家地區人口負成長。

根據國發會最新人口推估，許多高所得國家面臨少子化及高齡化的人口結構轉型，日本、義大利、西班牙、法國及德國均進入超高齡社會，歐洲國家高齡化程度雖然相對較高，但亞洲國家未來將超過歐洲與美國。去年十二月廿三日，南韓六十五歲以上已占人口兩成，比台灣早一步跨進超高齡社會。

台灣不到八年 人口結構劇變

法國由「高齡化社會」進入「高齡社會」，花了一百廿六年，再從「高齡社會」進入「超高齡社會」，需時廿八年。但台灣從一九九三年由「高齡化社會」進入「高齡社會」，只花了廿五年，更以不到八年的時間，如同子彈列車高速進入「超高齡社會」。關渡醫院院長陳亮恭指出，如此劇烈的人口結構轉變，可說是人類歷史上前所未見。

早在十年前，陳亮恭於「2025無齡世代」一書即提出警訊，人口結構轉變將觸動個人、家庭、社會、國家與全球轉變，方向難以預測，但出生率下降、人口高齡化，社會走向少數人負擔多數人，包括勞動力減少、長照或健康醫療需求增加、因退休人口增加影響年金請領等，如今已是現在進行式。

我人口紅利二○二八年消失

去年國內潛在支持比約三點六，即三名青壯年照顧一名老年人；到了二○三○年，潛在支持比為二點七；二○五○年為一點四，到了二○七○年已達一比一。國發會推估，我國人口紅利將自二○二八年消失，在繼續少子化的情況下，預估我國工作年齡人口占比於二○五三年將低於日本。

五十年前，平均每十八個小孩才有一位老人，如今每五人就有一人是老人，陳亮恭指出，高齡化對生育、醫療、社福政策皆帶來挑戰，國家財政、教育、競爭力皆受影響。但高齡者應是社會資產，如何讓人生不老而美麗，是當前所有人的重要課題。

數位版看這裡

怎迎接超高齡社會

百年前難以想像，未來人類的生存危機不再是戰爭、疾病帶來的死亡，而是必須對抗壽命變長帶來的「傷害」，來看看面對「超高齡社會」，個人應該做好哪些準備。

台灣未來人口結構變化 製表／元氣中心
台灣未來人口結構變化 製表／元氣中心

少子化 生育 老年人口 長照 高齡化

延伸閱讀

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