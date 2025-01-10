饗饗疑食物中毒遭停業 2周內逾萬訂位者可退訂金或改期

饗饗微風信義店疑似食物中毒案，1月7日遭北市衛生局勒令停業迄今。北市法務局今邀饗賓公司溝通，業者承諾返還2倍定金共1000元給停業期間無法用餐者，包含8日至10日2443人，11日起兩周內共逾萬人可取消訂位退定金或改期等選擇。

饗饗為饗賓餐旅事業股份有限公司旗下餐廳，法務局消保官今邀饗賓公司到市府說明消費者後續相關權益問題，要求業者釋出善意。衛生局勒令停業期間，原先訂位時已向每位消費者收取500元定金，饗賓公司已承諾會依民法第249條規定加倍返還定金，也被消保官要求後續務必妥善確保消費者權益。

饗賓公司統計，1月8日訂位總組數223組、792人，9日為216組、788人，10日是181組、863人。

法務局長連堂凱說，業者表示1月11日起兩周內已訂位的總組數為1788組、1萬455人，對於停業期間無法用餐的消費者，將優先提供消費者選擇，改期或改至其他分店或轉移至集團旗下品牌餐廳用餐；若消費者選擇先行取消訂位，將依法返還2倍定金，或研議提供餐券方案供消費者選擇，公司內部討論後於下周一回復市府。

連堂凱指出，未來饗饗復業後，包含同集團或其他分店已訂位者的消費者若有用餐相關疑慮，想取消訂位，饗賓公司也承諾願全數返還定金，或協助消費者轉至其他分店或轉移至集團旗下品牌餐廳用餐。

法務局主任消保官楊麗萍表示，就本次事件因用餐而身體不適的消費者，會議中已要求饗賓公司先行研議提出餐費全額退費、給付醫療費用及慰問方案，並待釐清責任歸屬後啟動相關保險理賠程序。

饗賓公司代表於會中說，就1月5日用餐的消費者已全數關懷完成，今日已提供慰問方案；賠償方案則待衛生單位就本事件造成的原因結果進行判定及釐清，饗賓公司也會向保險公司確認相關保險理賠程序；是否先行支付醫療費用及退餐費，饗賓公司將研議後，一併於下周一回復市府。